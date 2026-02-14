HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Làng hoa Tết vào xuân

Ngọc Giang

(NLĐO)- Xe hoa nối đuôi về chợ Tết, làng hoa TPHCM vào cao điểm. Không khí mua bán sôi động xen lẫn nỗi thấp thỏm của người trồng trước thời tiết thất thường

Hoa Tết vào mùa cao điểm: Rộn ràng xe hoa, thấp thỏm nỗi lo - Ảnh 1.

Những ngày giữa tháng Chạp, các làng hoa trên địa bàn TPHCM bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm. Từ sáng sớm đến tối muộn, xe tải lớn, xe tải nhỏ, xe ba gác nối đuôi nhau len lỏi vào từng con hẻm, từng vườn hoa để thu mua, chở hoa đi khắp các chợ đầu mối, chợ hoa xuân và các tỉnh, thành phía Nam.

Hoa Tết vào mùa cao điểm: Rộn ràng xe hoa, thấp thỏm nỗi lo - Ảnh 2.

Ghi nhận tại những làng hoa Tết lâu năm của TP HCM như Kim Dinh, Kim Long không khí mua bán đã sôi động từ ngày 15 tháng Chạp. Càng cận Tết, lượng thương lái đổ về càng đông, nhưng niềm vui chưa trọn vẹn. Vườn hoa của ông Nguyễn Văn Nam (phường Long Hương) với khoảng 5.000 chậu cúc đại đóa đã được thương lái đặt cọc từ sớm, xe bắt đầu vào vườn chở hoa từ giữa tháng Chạp. Tuy nhiên, khi hoa nở sớm hơn dự kiến, một số thương lái đề nghị giảm giá hoặc không lấy đủ số lượng đã thỏa thuận.

VIDEO: Làng hoa TPHCM rực rỡ sắc xuân ngày cận Tết

Hoa Tết vào mùa cao điểm: Rộn ràng xe hoa, thấp thỏm nỗi lo - Ảnh 3.

"Giá hoa năm nay gần như không tăng, trong khi phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công đều tăng hơn 10%. Hoa nở sớm, thương lái kỳ kèo, đầu ra rủi ro, lợi nhuận bị thu hẹp" - ông Nam chia sẻ.

Hoa Tết vào mùa cao điểm: Rộn ràng xe hoa, thấp thỏm nỗi lo - Ảnh 4.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp hoa Kim Dinh, năm nay hoa sinh trưởng tốt nhưng giai đoạn cận Tết gặp gió chướng, khiến 85%-90% diện tích hoa của các hộ có nguy cơ nở sớm. Ban đầu, thương lái đặt cọc với số lượng lớn, song sau đó điều chỉnh kế hoạch thu mua, ảnh hưởng trực tiếp đến người trồng.

Hoa Tết vào mùa cao điểm: Rộn ràng xe hoa, thấp thỏm nỗi lo - Ảnh 5.

Trái với Kim Dinh, tại làng hoa Láng Lớn (xã Kim Long), không khí Tết đến sớm hơn bằng những tín hiệu tích cực. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và kỹ thuật canh tác phù hợp, phần lớn hoa nở đúng dịp, chỉ một số ít chậu nở sớm.

Hoa Tết vào mùa cao điểm: Rộn ràng xe hoa, thấp thỏm nỗi lo - Ảnh 6.

Ngay từ giữa tháng Chạp, thương lái đã vào làng thu mua, cao điểm là các ngày 18-19 tháng Chạp khi xe tải xếp hàng dài trên các tuyến đường nội làng.

Hoa Tết vào mùa cao điểm: Rộn ràng xe hoa, thấp thỏm nỗi lo - Ảnh 7.

Theo Hội Nông dân xã Kim Long, toàn xã hiện có khoảng 50 hộ trồng hoa trên diện tích 43 ha, cung ứng ra thị trường khoảng 130.000 chậu hoa các loại. Trồng hoa bán Tết là nghề đòi hỏi vốn lớn, công chăm sóc tỉ mỉ và sự "canh trời" từng ngày. Từ lúc xuống giống đến khi xuất bán, người trồng phải mất từ 3 đến hơn 5 tháng theo dõi sát sao, điều chỉnh phân bón, thuốc, chong đèn ban đêm để kiểm soát thời điểm ra hoa.

Hoa Tết vào mùa cao điểm: Rộn ràng xe hoa, thấp thỏm nỗi lo - Ảnh 8.

Những chậu hoa không chỉ mang sắc xuân đến phố phường, mà còn chở theo ước mong về một cái Tết đủ đầy, một năm mới thuận lợi sau bao tháng ngày vất vả của người nông dân trồng hoa.

