Dự báo thời tiết hôm nay, 12-2: Người bán hoa Tết ở TPHCM lưu ý

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 12-2, ở TPHCM và các tỉnh thành Nam Bộ chủ yếu có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích khu vực sẽ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông trong đêm nay và ngày mai, trong đó mưa nhiều tập trung chính vào chiều mai, cục bộ có nơi mưa vừa. Ngày nắng gián đoạn.
Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông từ 22-25 độ C, phía Bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ C, miền Tây 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực dao động từ 30-34 độ C.
Tại TPHCM, trong ngày có mây thay đổi, đêm nay ít mưa, ngày mai trời nắng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.
Người dân cần lưu ý khu vực có mưa trái mùa, cần chú ý có các biện pháp che chắn bảo vệ hàng hóa, cây cảnh, hoa tết.
Về thời tiết biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.
Khu vực biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4.
