VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Thông tin mới nhất vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành tử vong

Kim Ngân - Ninh Cơ - Chat GPT -

(NLĐO) - Vụ bé gái 4 tuổi tử vong tại Hà Nội gây rúng động với loạt lời khai lạnh người của mẹ ruột và người tình về quá trình bạo hành kéo dài.

Video liên quan

Bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành tử vong: Mẹ bé khai gì?

Bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành tử vong: Mẹ bé khai gì?

Pháp luật 07/05/2026
Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Hàng xóm kể lại giây phút nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Hàng xóm kể lại giây phút nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Pháp luật 07/05/2026
Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ

Pháp luật 07/05/2026
Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người tình của mẹ

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người tình của mẹ

Pháp luật 07/05/2026

Nngày 7-5, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người.

Cả 2 bị cáo buộc đã bạo hành bé gái B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) dẫn đến tử vong.

Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) từ tháng 3-2026. Sống cùng phòng trọ ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Hiệp khai nhận đã nhiều lần đánh đập, bỏ đói và hành hạ cháu bé trong suốt thời gian sống chung. Từ khoảng đầu tháng 4-2026, do bực tức vì cháu bé thường khóc đêm, tè dầm và lấy đồ ăn ban đêm nên đối tượng liên tục đánh cháu. Thậm chí, có lúc còn đeo bình nước khoảng 5 lít vào cổ cháu bé để phạt hoặc bỏ đói cháu 3 ngày liên tiếp.

Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 3-5, sau khi đi chơi về phòng trọ, Hiệp và Tâm phát hiện cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo để ăn. Cho rằng con không nghe lời, Tâm cầm dép đánh nhiều cái liên tiếp vào vùng đầu và mặt cháu bé. Sau đó, Tâm bắt con gái đứng úp mặt vào tường.

Một lúc sau, thấy cháu đi vệ sinh, Tâm tiếp tục tát vào mặt rồi kéo vào nhà tắm. Tại đây, Hiệp chửi mắng, lấy vòi hoa sen xịt nước liên tục vào mũi, miệng cháu bé.

Đối tượng khai ban đầu thấy cháu khóc lớn nên dừng lại, nhưng sau đó tiếp tục xịt thêm nhiều lần nữa. Khi thấy cháu lịm dần, tím tái và không còn phản ứng, cả hai mới hốt hoảng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo