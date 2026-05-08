Thông tin mới nhất vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành tử vong

Nngày 7-5, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người.

Cả 2 bị cáo buộc đã bạo hành bé gái B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) dẫn đến tử vong.

Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) từ tháng 3-2026. Sống cùng phòng trọ ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Hiệp khai nhận đã nhiều lần đánh đập, bỏ đói và hành hạ cháu bé trong suốt thời gian sống chung. Từ khoảng đầu tháng 4-2026, do bực tức vì cháu bé thường khóc đêm, tè dầm và lấy đồ ăn ban đêm nên đối tượng liên tục đánh cháu. Thậm chí, có lúc còn đeo bình nước khoảng 5 lít vào cổ cháu bé để phạt hoặc bỏ đói cháu 3 ngày liên tiếp.

Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 3-5, sau khi đi chơi về phòng trọ, Hiệp và Tâm phát hiện cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo để ăn. Cho rằng con không nghe lời, Tâm cầm dép đánh nhiều cái liên tiếp vào vùng đầu và mặt cháu bé. Sau đó, Tâm bắt con gái đứng úp mặt vào tường.

Một lúc sau, thấy cháu đi vệ sinh, Tâm tiếp tục tát vào mặt rồi kéo vào nhà tắm. Tại đây, Hiệp chửi mắng, lấy vòi hoa sen xịt nước liên tục vào mũi, miệng cháu bé.

Đối tượng khai ban đầu thấy cháu khóc lớn nên dừng lại, nhưng sau đó tiếp tục xịt thêm nhiều lần nữa. Khi thấy cháu lịm dần, tím tái và không còn phản ứng, cả hai mới hốt hoảng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện E.