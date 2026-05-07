Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ

Chiều 7-5, liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Cùng ngày, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) cũng bị bắt tạm giam về cùng tội danh.

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., con riêng của Tâm.

Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) từ tháng 3-2026. Sống cùng phòng trọ ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Chiều 3-5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng cháu ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt cháu bé, rồi bắt cháu đứng ở góc nhà.

Khi thấy cháu H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu cháu đi tắm. Trong lúc cháu bé ở nhà vệ sinh, Hiệp có hành vi bạo hành, dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt cháu. Thời điểm này, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn. Một lúc sau, thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, các đối tượng đưa cháu đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm còn khai nhận có thời điểm bỏ đói cháu H. nhiều ngày.