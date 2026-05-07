Pháp luật

Mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong khai gì?

Ninh Cơ

(NLĐO)- Tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm khai bản thân không đáng là mẹ cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành tử vong.

Ngày 7-5, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người. Cả 2 bị cáo buộc đã bạo hành bé gái B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) dẫn đến tử vong.

Mẹ cháu bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong khai gì? - Ảnh 1.

Bị can Bàn Thị Tâm. Ảnh: Công an Hà Nội

Tại cơ quan công an, Tâm khai thời điểm sống chung với Nguyễn Minh Hiệp, bị can đang mang thai, sức khỏe mệt mỏi nên không trực tiếp chăm sóc con gái riêng mà để người tình lo việc vệ sinh, tắm rửa cho cháu.

Tâm khai thêm trong một đêm, khi H. đi vệ sinh làm bẩn giường, Tâm và Hiệp đã gọi cháu dậy rồi có đánh cháu. Khi đó, Tâm kiểm tra và phát hiện trên cơ thể con có các vết bầm tím.

Theo cáo buộc, trong lần bạo hành cuối cùng, dù chứng kiến con gái tiếp tục bị Hiệp hành hạ, Tâm không can ngăn. Chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng, 2 bị can mới đưa nạn nhân đi cấp cứu song nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tâm thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Bị can nói bản thân "không đáng là mẹ của cháu", đồng thời bày tỏ sự hối hận và mong con gái được siêu thoát.

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., là con riêng của Tâm.

Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) từ tháng 3-2026. Sống cùng phòng trọ ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Chiều 3-5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng cháu ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt cháu bé, rồi bắt cháu đứng ở góc nhà.

Khi thấy cháu H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu cháu đi tắm. Trong lúc cháu bé ở nhà vệ sinh, Hiệp có hành vi bạo hành, dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt cháu. Thời điểm này, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn. Một lúc sau, thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, các đối tượng đưa cháu đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ

(NLĐO)- Sau khi bạo hành con gái 4 tuổi tử vong ở Hà Nội, Bàn Thị Tâm và người tình Nguyễn Minh Hiệp cùng bị khởi tố tội Giết người.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người tình của mẹ

(NLĐO)- Đánh đập, hành hạ con gái 4 tuổi của người tình nhiều lần dẫn tới tử vong, Nguyễn Minh Hiệp bị khởi tố về tội Giết người.

Bé gái 4 tuổi tử vong sau nhiều lần bị mẹ đẻ và người tình bạo hành, bỏ đói

(NLĐO)- Cháu B.T.H. (4 tuổi, ở Hà Nội) tử vong sau khi bị mẹ đẻ và người tình bạo hành dã man, bỏ đói tại phòng trọ.

