VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

TP HCM: Sinh viên sư phạm hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Thanh Thảo - Thảo Vy - Mai Anh -

(NLĐ) - Đông đảo sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM tích cực quyên góp cho chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động

Video liên quan

Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Sau giờ làm 26/11/2025
Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Thời sự 26/11/2025
Báo in Người Lao Động 26-11: Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai

Báo in Người Lao Động 26-11: Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai

Video 25/11/2025

Trong những ngày miền Trung oằn mình với lũ, nhiều trường học đã bị cuốn trôi sách vở, dụng cụ học tập và cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề. Với mong muốn tiếp sức cho học sinh, sinh viên vùng thiên tai, Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai” nhằm chia sẻ khó khăn. 

Sinh viên Sư phạm TP HCM hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" - Ảnh 1.

Đông đảo sinh viên sư phạm TP HCM tích cực tham gia quyên góp trong chương trình triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai - Ảnh: Hội Sinh viên trường ĐHSP TP HCM

Hưởng ứng chương trình, đông đảo sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP HCM đã tích cực tham gia quyên góp tập vở và nhu yếu phẩm cần thiết. Đây là hành động chia sẻ khó khăn với đồng bào, đặc biệt là các em nhỏ đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ.

Sinh viên Sư phạm TP HCM hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" - Ảnh 2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo