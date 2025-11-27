TP HCM: Sinh viên sư phạm hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Trong những ngày miền Trung oằn mình với lũ, nhiều trường học đã bị cuốn trôi sách vở, dụng cụ học tập và cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề. Với mong muốn tiếp sức cho học sinh, sinh viên vùng thiên tai, Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai” nhằm chia sẻ khó khăn.

Đông đảo sinh viên sư phạm TP HCM tích cực tham gia quyên góp trong chương trình triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai - Ảnh: Hội Sinh viên trường ĐHSP TP HCM

Hưởng ứng chương trình, đông đảo sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP HCM đã tích cực tham gia quyên góp tập vở và nhu yếu phẩm cần thiết. Đây là hành động chia sẻ khó khăn với đồng bào, đặc biệt là các em nhỏ đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ.