TPHCM: Trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc tại xã Tân Vĩnh Lộc

Ngọc Vân -

(NLĐO) – Sáng 1-2, Báo Người Lao Động trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc tại xã Tân Vĩnh Lộc trong chương trình ra mắt tuyến đường cờ.

