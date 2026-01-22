HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tự hào cờ Tổ quốc Đường cờ Tổ quốc

Du khách, người dân xúc động trước "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo"

Ngọc Giang

(NLĐO)- Nhiều du khách không khỏi xúc động khi tuyến đường Nguyễn An Ninh dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo rợp bóng cờ - hoa.

Du khách, người dân xúc động trước "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" - Ảnh 1.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" được Báo Người Lao Động phối hợp với Chính quyền Đặc khu Côn Đảo" thực hiện trong tháng 11 và 12-2025. Đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt trên tuyến đường Nguyễn An Ninh, trục đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương.

Du khách, người dân xúc động trước "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" - Ảnh 2.

Lễ khánh thành Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" sẽ được tổ chức vào sáng 23-1, đúng Ngày giỗ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

VIDEO: Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo"

Du khách, người dân xúc động trước "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" - Ảnh 3.

Tuyến đường Nguyễn An Ninh là con đường đặc biệt, nơi kết nối đời sống hôm nay với không gian lịch sử linh thiêng, nơi hàng triệu lượt đồng bào, chiến sĩ, du khách tìm về tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong sắc nắng đầu ngày, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay đồng bộ, tạo nên hình ảnh trang trọng, thiêng liêng trên con đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương.

Du khách, người dân xúc động trước "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" - Ảnh 4.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc – Đường hoa Côn Đảo" được triển khai từ hai chương trình lớn do Báo Người Lao Động phát động nhiều năm qua. Đó là chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", mang Quốc kỳ Việt Nam hiện diện trang trọng tại các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nơi in đậm dấu ấn chủ quyền và chương trình "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo", thể hiện khát vọng gieo trồng sự sống, xây dựng không gian xanh, bền vững trên những vùng đất còn nhiều khắc nghiệt.

Du khách, người dân xúc động trước "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" - Ảnh 5.

Công trình được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp. Trong suốt quá trình thi công, lãnh đạo và chính quyền Đặc khu Côn Đảo đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng và mỹ quan. Sau hơn hai tháng thi công, công trình hoàn thành với 57 trụ cờ, 57 bồn hoa, tổng chiều dài 228 m, bố trí hài hòa với cảnh quan văn hóa - lịch sử – tâm linh của Côn Đảo.

Du khách, người dân xúc động trước "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" - Ảnh 6.

Những bồn hoa được chăm chút kỹ lưỡng, góp phần tạo nên không gian xanh, sạch, đẹp, tôn lên vẻ trang nghiêm của con đường dẫn vào nghĩa trang. Đặc biệt, hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay dọc tuyến đường càng làm nổi bật ý nghĩa tri ân trên mảnh đất thiêng từng giam giữ, hy sinh biết bao thế hệ cách mạng.

Du khách, người dân xúc động trước "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" - Ảnh 7.

Nhiều người dân và du khách dừng chân chụp ảnh, lặng lẽ cúi đầu khi đi qua con đường rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Anh Phan Quốc Vinh, du khách đến từ Tây Ninh, chia sẻ cảm xúc lắng đọng khi lần đầu đi qua con đường mới khánh thành. "Nhìn những lá cờ Tổ quốc tung bay trước Nghĩa trang Hàng Dương, lòng tôi chùng lại. Công trình nhắc mỗi người sống có trách nhiệm hơn với Côn Đảo" - anh Vinh nói.

Du khách, người dân xúc động trước "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" - Ảnh 8.

"Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" không chỉ là công trình hạ tầng cảnh quan, mà còn là không gian giáo dục truyền thống sống động. Từ đây, mỗi bước chân vào Nghĩa trang Hàng Dương như được dẫn dắt bằng niềm tự hào, lòng biết ơn và sự nhắc nhở lặng lẽ nhưng sâu sắc"- chị Phan Thị Mỹ Hạnh du khách từ Đồng Nai chia sẻ.

Du khách, người dân xúc động trước "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" - Ảnh 9.

Chúng tôi tin rằng, mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến đường này, mỗi hàng hoa được vun trồng nơi đây sẽ tiếp tục kể câu chuyện về lòng yêu nước, về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và về khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn, bền vững.

