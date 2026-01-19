Khánh thành 2 công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại Vĩnh Long chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19-1, tại xã Ngãi Tứ (tỉnh Vĩnh Long), Báo Người Lao Động phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị tổ chức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc".

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng PA03, phát biểu tại buổi lễ

Ông Trần Công Tuấn, phụ trách Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL, thông tin về Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"

Tuyến đường cờ có chiều dài khoảng 3 km, trải dài qua 2 ấp của xã Ngãi Tứ. Đây là công trình chào mừng 96 năm kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2026) và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng PA03, cho rằng tuyến "Đường cờ Tổ quốc" không chỉ là một công trình mang ý nghĩa cảnh quan, làm cho tuyến đường quê hương thêm khang trang, tươi đẹp, mà quan trọng hơn, đây là công trình mang giá trị chính trị, tinh thần sâu sắc.

Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do, là niềm tự hào dân tộc, là sự nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân luôn giữ vững niềm tin với Đảng, với con đường mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành "Đường cờ Tổ quốc"

"Thông qua công trình này, chúng tôi mong muốn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở" - Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Tuyến đường cờ tăng vẻ mỹ quan cho xã Ngãi Tứ

Theo ông Trần Công Tuấn, phụ trách Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL, sau gần 6 năm, Báo Người Lao Động đã trao hơn 2 triệu lá cờ đến các tỉnh, thành trên cả nước.

Dịp này, Phòng PA03 phối hợp với các đơn vị tặng quà Tết cho gia đình chính sách và các hộ khó khăn

Ông Trần Công Tuấn bày tỏ: "Công trình khánh thành tại xã Ngãi Tứ rất thiêng liêng và càng có ý nghĩa hơn khi hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tôi mong rằng khi công trình bàn giao cho địa phương quản lý thì không chỉ tăng vẻ mỹ quan mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước trong nhân dân".

Tại buổi lễ, PA03 cùng các nhà tài trợ đã trao nhiều phần quà đến các gia đình chính sách và hộ khó khăn tại xã.

Xã Ngãi Tứ là một trong những địa phương giàu truyền thống cách mạng ở Vĩnh Long

Tại xã Đồng Khởi, Báo Người Lao Động cũng phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc". Tuyến đường cờ dài gần 1,5 km, nối từ cổng chào của xã đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Đồng Khởi được khánh thành ngày 16-1.

Phòng PA03 phối hợp với UBND xã Đồng Khởi trao quà Tết cho các gia đình chính sách và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Phòng PA03 cũng phối hợp với UBND xã Đồng Khởi tổ chức chương trình "Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình", trao 100 phần quà Tết cho các gia đình chính sách và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.