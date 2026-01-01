VIDEO
Từ năm của những “cú sốc” 2025 nhìn về thế giới năm 2026

Nhóm thực hiện: HẢI NGỌC - XUÂN MAI - THANH LONG

(NLĐO) – Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu cuộc đối thoại chuyên sâu cùng Đại sứ Trần Đức Mậu nhằm dự báo cho năm 2026 sau một năm 2025 đầy biến động.

Năm 2025 không chỉ là một năm đầy biến động, mà còn là cột mốc đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ của trật tự thế giới.

Từ chính sách "Nước Mỹ trên hết" trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump đến sự rạn nứt trong quan hệ Mỹ - Âu và những cuộc đối đầu trực diện tại Trung Đông..., các nước đang phát triển như Việt Nam cần ứng biến ra sao để giữ vững sự ổn định?

Mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu của Đại sứ Trần Đức Mậu, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, để nhìn lại năm cũ và tìm kiếm câu trả lời cho năm 2026. 

