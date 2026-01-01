Giao thừa trong tiếng còi báo động rền vang tại Nga và Ukraine

"Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) đang bay về phía thủ đô Moscow" - Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin viết trên Telegram lúc 23 giờ 55 phút ngày 31-12 (giờ địa phương), đúng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu đọc thông điệp năm mới theo truyền thống.

Cũng theo ông Sobyanin, một chiếc UAV khác bị bắn hạ ngay sau nửa đêm, trong khi 4 chiếc nữa bị chặn lại trong khoảng từ 2 giờ đến 4 giờ sáng ngày 1-1.

Ông Sobyanin cho đài RT biết rằng không có thương vong hay thiệt hại nào sau vụ tập kích.

Thị trưởng Moscow nói thêm rằng lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang làm việc tại các địa điểm UAV bị bắn rơi. Các chuyến bay tại sân bay Domodedovo ở thủ đô Moscow đã tạm thời bị đình chỉ như một biện pháp phòng ngừa.

Vụ việc trên diễn ra sau một cuộc đột kích bằng UAV khác vào Moscow một ngày trước đó, trong đó hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 21 máy bay không người lái của đối phương, theo Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov.

Ukraine tấn công một kho lưu trữ dầu tại tỉnh Yaroslavl của Nga vào đêm 30-12 rạng sáng 31-12-2025. Ảnh: Ukrainska Pravda

Trong khi đó, theo các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), lực lượng này đã tấn công một kho lưu trữ dầu tại tỉnh Yaroslavl của Nga vào đêm 30-12 rạng sáng 31-12-2025.

Báo Ukrainska Pravda cho biết kho dầu này thuộc Cơ quan Dự trữ Nhà nước Liên bang Nga (Rosrezerv), được dùng để lưu trữ khối lượng nhiên liệu khổng lồ. Các đoạn video tại hiện trường cho thấy một đám cháy lớn bùng phát sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của SBU.

Trước đó, người dân địa phương đã báo cáo về nhiều tiếng nổ lớn trong bối cảnh cảnh báo về mối đe dọa từ UAV được phát đi.

Đám cháy lớn đã bùng phát trong Lutsk của Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Về phía Nga, tờ Kyiv Post mới đây đưa tin lực lượng Nga đang tấn công TP Lutsk của Ukraine bằng máy bay không người lái ngay trong đêm giao thừa. Một đám cháy lớn đã bùng phát trong thành phố.