Quốc tế

Giao thừa trong tiếng còi báo động rền vang tại Nga và Ukraine

Huệ Bình

(NLĐO) – Nhiều UAV tầm xa Ukraine bị đánh chặn khi đang hướng về Moscow vào đêm giao thừa, đúng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp năm mới.

"Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) đang bay về phía thủ đô Moscow" - Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin viết trên Telegram lúc 23 giờ 55 phút ngày 31-12 (giờ địa phương), đúng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu đọc thông điệp năm mới theo truyền thống.

Cũng theo ông Sobyanin, một chiếc UAV khác bị bắn hạ ngay sau nửa đêm, trong khi 4 chiếc nữa bị chặn lại trong khoảng từ 2 giờ đến 4 giờ sáng ngày 1-1.

Ông Sobyanin cho đài RT biết rằng không có thương vong hay thiệt hại nào sau vụ tập kích.

Thị trưởng Moscow nói thêm rằng lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang làm việc tại các địa điểm UAV bị bắn rơi. Các chuyến bay tại sân bay Domodedovo ở thủ đô Moscow đã tạm thời bị đình chỉ như một biện pháp phòng ngừa.

Vụ việc trên diễn ra sau một cuộc đột kích bằng UAV khác vào Moscow một ngày trước đó, trong đó hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 21 máy bay không người lái của đối phương, theo Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov.

Giao thừa trong tiếng còi báo động tại Nga và Ukraine - Ảnh 1.

Ukraine tấn công một kho lưu trữ dầu tại tỉnh Yaroslavl của Nga vào đêm 30-12 rạng sáng 31-12-2025. Ảnh: Ukrainska Pravda

Trong khi đó, theo các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), lực lượng này đã tấn công một kho lưu trữ dầu tại tỉnh Yaroslavl của Nga vào đêm 30-12 rạng sáng 31-12-2025.

Báo Ukrainska Pravda cho biết kho dầu này thuộc Cơ quan Dự trữ Nhà nước Liên bang Nga (Rosrezerv), được dùng để lưu trữ khối lượng nhiên liệu khổng lồ. Các đoạn video tại hiện trường cho thấy một đám cháy lớn bùng phát sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của SBU.

Trước đó, người dân địa phương đã báo cáo về nhiều tiếng nổ lớn trong bối cảnh cảnh báo về mối đe dọa từ UAV được phát đi.

Giao thừa trong tiếng còi báo động tại Nga và Ukraine - Ảnh 2.

Đám cháy lớn đã bùng phát trong Lutsk của Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Về phía Nga, tờ Kyiv Post mới đây đưa tin lực lượng Nga đang tấn công TP Lutsk của Ukraine bằng máy bay không người lái ngay trong đêm giao thừa. Một đám cháy lớn đã bùng phát trong thành phố.

Trong thông điệp năm mới từ thủ đô Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine nỗ lực hết mình vì hòa bình nhưng không chấp nhận đánh đổi sự tồn vong của quốc gia.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn xung đột kết thúc, chứ không phải sự kết thúc của Ukraine".

Ông Zelensky tuyên bố người dân dù kiệt sức nhưng không đầu hàng, nhắc lại cột mốc 1.407 ngày kiên cường, dài hơn cả thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng nhiều thành phố Ukraine trong Thế chiến thứ 2.

Dù thỏa thuận hòa bình đã hoàn thiện 90%, ông Zelensky cảnh báo 10% còn lại mới là yếu tố quyết định vận mệnh Ukraine và châu Âu.

Tổng thống Ukraine bác bỏ các yêu cầu rút quân khỏi vùng Donbas và khẳng định Nga chỉ chấm dứt xung đột khi bị ép buộc.

Cuối cùng, ông Zelensky nhấn mạnh sẽ chỉ ký một thỏa thuận hòa bình với các cam kết an ninh ràng buộc, thay vì những "cái bẫy" như các thỏa thuận trong quá khứ, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ liên tục từ Mỹ và châu Âu.

Tin liên quan

Ukraine tung đòn tập kích đêm trúng đặc nhiệm Nga, Nga phản đòn vào Odesa

Ukraine tung đòn tập kích đêm trúng đặc nhiệm Nga, Nga phản đòn vào Odesa

(NLĐO) - Các đòn tấn công bằng UAV của Ukraine tại Donetsk và pháo kích của Nga vào hạ tầng cảng Odesa diễn ra liên tiếp, làm gia tăng thiệt hại.

Thông điệp của chủ tịch Trung Quốc và tổng thống Nga cho năm 2026

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có bài phát biểu nhân dịp thế giới bước sang năm 2026.

Điểm nóng xung đột ngày 31-12: "Hòn đá tảng" trên bàn đàm phán Nga - Ukraine

(NLĐO) – Bất đồng giữa các bên về lãnh thổ vùng Donbas, miền Đông Ukraine tiếp tục là nút thắt lớn nhất cản trở tiến trình hòa bình Nga – Ukraine.

Nga - Ukraine UAV Giao thừa
