HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thái Lan bắt tàu nghi buôn lậu "hàng chiến lược" cho Campuchia

Xuân Mai

(NLĐO) - Một tàu chở dầu của Thái Lan bị bắt giữ tại vịnh Thái Lan do nghi buôn lậu các mặt hàng chiến lược sang Campuchia.

Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan hôm 31-12-2025 cho biết tàu chở "thủy thủ đoàn bất hợp pháp người Myanmar và Campuchia".

Chuẩn Đô đốc Parach Rattanachaipan, người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan, xác nhận con tàu đã bị tàu tuần tra xa bờ lớp Krabi mang tên HTMS Prachuap Khiri Khan tạm giữ hôm 27-12-2025, tại vị trí cách đảo Koh Samet khoảng 50 hải lý về phía Nam.

Thái Lan bắt tàu nghi buôn lậu hàng cho Campuchia - Ảnh 1.

Lực lượng hải quân Thái Lan bắt giữ thủy thủ đoàn của một tàu chở dầu nghi buôn lậu dầu. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan

Cũng trong ngày 27-12-2025, Thái Lan và Campuchia đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ, có hiệu lực từ 12 giờ trưa cùng ngày.

Theo Bangkok Post, Chuẩn Đô đốc Parach cho biết con tàu bị bắt giữ không hiển thị tên, số hiệu đăng ký hay treo quốc kỳ, đồng thời đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS).

Con tàu sau đó được đưa về cầu cảng Chuk Samet thuộc Căn cứ Hải quân Sattahip. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy con tàu đã vi phạm luật hàng hải. Lực lượng chức năng phát hiện 5 lao động không có giấy tờ tùy thân trên tàu, bao gồm một người Myanmar và 4 người Campuchia.

Người phát ngôn nhấn mạnh hành vi của con tàu cùng số lượng dầu nhiên liệu trên khoang cho thấy có dấu hiệu tham gia buôn lậu các mặt hàng chiến lược sang Campuchia, gây nguy hại đến an ninh quốc gia Thái Lan.

Hiện tất cả cá nhân trên tàu đang bị điều tra và cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý đối với các bên liên quan.

Thái Lan từng là nhà cung cấp nhiên liệu lớn cho Campuchia nhưng Bangkok đã ban hành lệnh cấm mọi hoạt động thương mại biên giới với nước láng giềng sau khi xung đột bùng phát trong thời gian gần đây.

Trong diễn biến liên quan, hôm 30-12-2025, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura tuyên bố Thái Lan nhận thấy các điều kiện hiện tại chưa đủ để triệu tập cuộc họp Ủy ban Liên hợp về Biên giới (JBC). Lý do được đưa ra là do tình trạng tạm quyền của chính phủ Thái Lan hiện nay và sự tồn tại của bom mìn khiến các khu vực biên giới vẫn chưa an toàn.

Tại cuộc họp báo, ông Nikorndej cho biết phía Campuchia trước đó đã đề xuất tổ chức cuộc họp JBC, thời điểm đề xuất diễn ra trước cả cuộc họp bất thường của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Tuy nhiên, ông cho rằng trong bối cảnh hiện tại, đề xuất này cần được xem xét lại. 

Theo người phát ngôn, với vị thế là chính phủ tạm quyền, Thái Lan hiện có thể không đủ thẩm quyền để chỉ định các đại diện phù hợp tham gia vào các cuộc đàm phán về phân định biên giới.

Ông Nikorndej cũng nhấn mạnh một lượng lớn bom mìn vẫn còn sót lại tại khu vực biên giới nên cả hai bên đều không thể tiến hành công tác khảo sát hoặc phân định biên giới. Người phát ngôn cho biết trước tiên cần phải thiết lập các cơ chế rà phá bom mìn chính xác trước khi cuộc họp JBC có thể diễn ra.

Tin liên quan

Campuchia bác bỏ cáo buộc “hàng trăm UAV xâm nhập không phận” Thái Lan

Campuchia bác bỏ cáo buộc “hàng trăm UAV xâm nhập không phận” Thái Lan

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Campuchia bác bỏ cáo buộc từ Thái Lan ngày 29-12 rằng hơn 250 UAV bay từ lãnh thổ nước này sang xâm phạm chủ quyền nước láng giềng

Thái Lan không thả 18 binh sĩ đúng hạn, Campuchia phản ứng mạnh

(NLĐO) - Thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã vượt qua mốc 72 giờ hôm 30-12.

Biên giới Thái Lan - Campuchia: 250 UAV “chặn” đường về của 18 binh sĩ?

(NLĐO) – Vụ 250 UAV đe dọa thỏa thuận ngừng bắn, khiến kế hoạch trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị đình trệ, đẩy quan hệ Thái Lan - Campuchia thêm căng thẳng.

Thái Lan buôn lậu ASEAN căng thẳng biên giới Campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo