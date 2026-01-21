Tùng tranh nhôm và "hành trình khởi nghiệp" không giống ai

Ít ai ngờ những vỏ lon bia, nước ngọt bị bỏ đi sau mỗi cuộc vui lại có thể "hóa thân" thành tranh thư pháp, chân dung hay phong cảnh làng quê, được chạm khắc tỉ mỉ đến từng milimet. Giữa thời buổi chuộng máy móc và sự nhanh gọn, anh Tùng lại chọn cách làm thủ công: uốn nổi, chạm khắc trên nhôm cứng để biến rác thải thành tác phẩm nghệ thuật có giá trị hàng chục triệu đồng. Từ một kỹ thuật viên công nghệ thông tin, anh rẽ ngang sang nghệ thuật, kiên trì theo đuổi hành trình hồi sinh rác thải bằng sáng tạo.

Hành trình gần 10 năm miệt mài với những vỏ lon bỏ đi để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Bước ngoặt cuộc đời sống trọn với đam mê

Không được đào tạo bài bản, anh Tùng đến với nghệ thuật bằng bản năng và ký ức tuổi thơ. Gần 10 năm gắn bó với những dòng mã lệnh khô khan của nghề IT – công việc ổn định và được gia đình kỳ vọng – nhưng niềm đam mê nghệ thuật trong anh chưa bao giờ tắt. Anh tâm sự: "Công việc đủ nuôi sống gia đình, nhưng niềm đam mê nghệ thuật thì chưa bao giờ ngủ yên."

Cuối năm 2014, anh quyết định bước ra khỏi "vùng an toàn". Quyết định này từng bị người thân phản đối gay gắt, bởi từ bỏ công việc bấy lâu để làm tranh từ phế liệu là lựa chọn đầy rủi ro. Tuy vậy, anh kiên định: "Mình chỉ sống một lần. Tôi không muốn hối hận vì không dám theo đuổi điều mình thật sự yêu".

Hành trình từ con số 0 bắt đầu với những chất liệu thô sơ như chai nhựa, giấy vụn. Sau nhiều ngày thử nghiệm, anh nhận ra vỏ lon nhôm là chất liệu phù hợp nhất: bền, sáng bóng, dễ tạo hình và phổ biến. Tác phẩm đầu tay ra đời như lời tự sự day dứt, dung hòa giữa cá tính riêng và đạo hiếu gia đình. Dù kỹ thuật còn vụng, đó là cột mốc quan trọng giúp anh hình thành bản ngã sáng tạo.

Tác phẩm đầu tay của anh Tùng sau quá trình thử nghiệm, mở ra hướng sáng tạo riêng cho mình.

Anh Tùng thu gom vỏ lon từ gia đình, hàng xóm hoặc mua lại từ người bán ve chai với giá cao hơn, vừa hỗ trợ họ mưu sinh vừa biến phế liệu thành tác phẩm nghệ thuật. Những mẩu nhôm thừa sau chế tác cũng được anh gom góp gửi lại cho người bán, hình thành ý thức bảo vệ môi trường.

Quy trình chế tác và "bộ đồ nghề đặc biệt"

Đằng sau những đường nét mềm mại là bộ dụng cụ đơn giản nhưng đầy đặc biệt của anh.

Từ thử nghiệm ban đầu, anh xây dựng quy trình khép kín gồm bốn bước: vẽ mẫu, uốn nổi – chìm, cắt, dán. Vẽ mẫu giúp tính toán bố cục, tỉ lệ; uốn nổi – chìm tạo chiều sâu; cắt là công đoạn khó nhất, đòi hỏi chính xác tuyệt đối; cuối cùng là dán, đảm bảo độ bền và thẩm mỹ. Anh chia sẻ: "Chỉ cần một đường cắt lệch hay một chi tiết uốn sai là phải làm lại từ đầu. Có chi tiết mất vài ngày, thậm chí cả tuần, chỉ vì sơ suất nhỏ."

Chất liệu nhôm chỉ có màu trắng bạc, nên kỹ thuật uốn nổi – chìm là "linh hồn" của tác phẩm. Nhờ ánh sáng, độ phản chiếu và khối nổi, tranh trở nên sống động, giàu cảm xúc. Nhiều người xem tranh mà không nhận ra đó là vỏ lon nhôm, chỉ thấy một tác phẩm có hồn.

Điểm đặc biệt của anh còn nằm ở bộ dụng cụ làm tranh. Thời gian đầu, tay anh đầy vết cắt vì lưỡi lam thô sơ. Từ những dụng cụ đơn giản như bộ làm móng tay của vợ, kéo y tế, anh đã tự chế và biến thành trợ thủ đắc lực. "Quan trọng không phải dụng cụ đắt tiền, mà là hiểu chất liệu và biết cách làm chủ công cụ," anh nhấn mạnh.

Chủ đề tranh và giá trị nghệ thuật

Chủ đề tranh của anh đa dạng nhưng thống nhất về tinh thần: hướng về quê hương, con người Việt Nam và các giá trị văn hóa. Có thể là phong cảnh làng quê, cành mai ngày Tết, chim muông, hoa lá, thư pháp phong thủy hay đề tài tôn giáo. Thời gian hoàn thiện phụ thuộc độ phức tạp: những tác phẩm lớn nhưng bố cục đơn giản mất 3–5 ngày, còn tranh nhỏ nhưng chi tiết phức tạp có thể mất nửa tháng, thậm chí gần một tháng.

Những bức tranh đa dạng chủ đề, có tác phẩm mất gần một tháng, thậm chí hơn, để hoàn thiện từng chi tiết.

Hiện tranh nhôm của anh có giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy kích thước, chủ đề và độ công phu. Ưu điểm là độ bền cao, dễ bảo quản, mang tính độc bản. Anh Tùng chia sẻ: "Đây là dòng tranh đặc thù, tốn rất nhiều thời gian. Nếu làm chỉ để kiếm tiền thì không phải ai cũng phù hợp. Tôi làm vì đam mê và muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường."

Lan tỏa lối sống xanh Bằng tâm hồn nghệ sĩ và sự tỉ mỉ của người thợ, anh Tùng dồn trọn tâm huyết vào từng nếp uốn, biến vỏ lon nhôm thành những bức tranh sống động, giàu giá trị văn hóa. Anh dự định đưa dòng tranh đến thị trường quốc tế, đồng thời truyền nghề cho những người cùng đam mê, phát triển thêm sản phẩm từ vật liệu tái chế khác. Qua đó, anh góp phần thúc đẩy lối sống xanh, phát triển bền vững và tạo ra giá trị từ những thứ tưởng chừng bỏ đi.



