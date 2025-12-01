HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi nghiệp từ "rác" nông nghiệp

Bài và ảnh: CA LINH

Không còn bị xem là rác thải gây ô nhiễm môi trường, các phụ phẩm nông nghiệp đang trở thành "mỏ vàng" cho các dự án khởi nghiệp

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - vựa lúa, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước - mỗi năm sản xuất khối lượng nông sản khổng lồ phục vụ xuất khẩu. Đi kèm với đó là lượng phụ phẩm không hề nhỏ như: rơm rạ, trấu, vỏ trái cây, bẹ chuối, xơ mướp… thải ra môi trường gây ô nhiễm. Tuy nhiên, tư duy này đang thay đổi mạnh mẽ nhờ làn sóng khởi nghiệp của giới trẻ.

Khởi nghiệp "xanh"

Điển hình là việc một nhóm sinh viên Trường Đại học Trà Vinh đã tận dụng vỏ xoài để chế tạo thành da sinh học. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân là một trong 4 sinh viên của Trường Đại học Trà Vinh đã khởi nghiệp với dự án "S2M - Da từ vỏ xoài".

Theo chị Vân, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sản xuất xoài lớn, với sản lượng hơn 1 triệu tấn/năm. Vỏ xoài chiếm khoảng 15%-20% trọng lượng quả, tương đương 150.000 - 200.000 tấn rác thải/năm, phần lớn trong số này bị bỏ đi mà không được tái chế.

Nhóm của chị Vân nghiên cứu dự án trên từ tháng 3-2024 với phương pháp là dùng công nghệ để tái chế vỏ xoài thành da sinh học. "Đến nay, sản phẩm đang ở giai đoạn bán thử nghiệm. Chúng tôi đã cho ra khổ 1,4 m và 4 m nên có thể cung cấp vật liệu da cho các công ty có nhu cầu sử dụng da sinh học. Da sinh học từ vỏ xoài có chất lượng tương đương da một số loài động vật, đáp ứng các yêu cầu về độ bền, thẩm mỹ và khả năng ứng dụng nên có thể làm túi xách, ví…" - chị Vân tiết lộ.

Trong khi đó, ông Hứa Trần Phong (39 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) lại tận dụng bẹ chuối - một phụ phẩm của cây chuối - tạo nên sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Sau khi thu hoạch, phần phụ phẩm này hầu như không còn giá trị nên thường bị bỏ đi, chỉ một số hộ tận dụng làm thức ăn cho vật nuôi.

Khởi nghiệp từ "rác" nông nghiệp - Ảnh 1.

Nhóm của chị Nguyễn Thị Thanh Vân sản xuất thành công loại da làm từ vỏ xoài

Nhận thấy đây là nguồn nguyên liệu tiềm năng, ông Phong đã tự nghiên cứu và chế tạo máy se bẹ chuối rồi tìm đến các vùng trồng chuối ở TP Cần Thơ để thu mua bẹ chuối với giá 15.000 đồng/kg.

Bẹ chuối được phơi khô rất dẻo dai, qua máy se tạo thành các sợi nhỏ dùng làm nguyên liệu đan thành nhiều sản phẩm mỹ nghệ, gia dụng bền, đẹp, thân thiện với môi trường như: giỏ quà, đèn trang trí, chậu hoa, vật dụng gia đình…

Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp "xanh" tại ĐBSCL còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mô hình đa dạng khác như: sản xuất nước tẩy rửa từ vỏ cam, quýt, bưởi; làm sản phẩm thời trang từ vỏ bắp hoặc xơ mướp; sản xuất củi trấu ép thanh từ vỏ trấu… Những dự án này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về tiêu dùng bền vững.

Bài toán khó về vốn

Dù tiềm năng là rất lớn nhưng start-up trong lĩnh vực này đang đối mặt không ít thách thức. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh ĐBSCL, qua 8 năm thực hiện chương trình khởi nghiệp, toàn vùng ĐBSCL có hơn 3.000 start-up, hàng trăm dự án đã tìm được chỗ đứng trên thị trường. Song, thách thức gặp phải là việc kết nối vốn ở Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL hiện nay rất khó khăn, vắng bóng các nhà đầu tư mạo hiểm.

Anh Nguyễn Viết Khánh Hưng, đồng thực hiện dự án "S2M - Da từ vỏ xoài", chia sẻ khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu vốn để đầu tư thiết bị, máy móc. Hiện nhóm đang cần khoảng 7 tỉ đồng vận hành xưởng sản xuất để có thể cho đối tác xem quy trình.

Ngoài ra, dù sản phẩm hướng đến tiêu dùng xanh và thân thiện với môi trường nhưng để thuyết phục khách hàng quay lại mua nhiều lần cũng cần xây dựng kênh phân phối ổn định.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, nhận định: Hướng đi khởi nghiệp từ phụ phẩm nông nghiệp là xu thế tất yếu, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn mà thành phố và các tỉnh ĐBSCL đang hướng đến. "Chúng tôi đánh giá rất cao sự sáng tạo của các bạn trẻ khi biến thách thức về ô nhiễm thành cơ hội kinh doanh, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng từ nguồn nguyên liệu bị bỏ đi" - ông Sơn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Sơn cũng lưu ý để các dự án khởi nghiệp từ "rác" nông nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững, bài toán về vốn, công nghệ và logistics cần được tháo gỡ. Đồng thời, để các dự án phát triển lên quy mô công nghiệp, cần sự vào cuộc mạnh hơn của các quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng cũng như chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia chế biến sâu. 

Xây dựng câu chuyện sản phẩm

Để hiện thực hóa việc biến "rác" nông nghiệp thành tài nguyên, các chuyên gia khuyến nghị start-up cần thay đổi tư duy từ tự phát sang liên kết. Thay vì đơn độc xoay xở với nguồn lực hạn chế, các bạn trẻ nên chủ động hợp tác với các viện, trường để giải quyết bài toán công nghệ, giúp sản phẩm đạt chuẩn ngay từ đầu. Quan trọng nhất là chú trọng xây dựng "câu chuyện sản phẩm", sự minh bạch về quy trình tái chế và tác động môi trường chính là "vũ khí" mạnh nhất để thuyết phục người tiêu dùng hiện đại và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.


Tin liên quan

Khởi nghiệp từ sản vật địa phương

Khởi nghiệp từ sản vật địa phương

Nhiều người dân ĐBSCL đã mạnh dạn khởi nghiệp, đưa sản vật địa phương vươn ra thị trường trong nước và quốc tế

Khởi nghiệp F&B: Tránh "mở vội, đóng nhanh"

Thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) tại Việt Nam được xem là "miền đất hứa" với các nhà khởi nghiệp trẻ, song không phải ai cũng dễ dàng thành công

Rộn ràng khởi nghiệp ở vùng cao

Làn sóng khởi nghiệp không chỉ phát triển ở đô thị hay nông thôn mà còn mở rộng lên vùng cao - nơi vốn có nhiều đặc sản

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo