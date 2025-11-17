Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu

Quỳnh Trâm

(NLĐO) - Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 với chủ đề "Thúc đẩy tiêu dùng xanh" khép lại nhưng mở ra những cam kết mạnh mẽ về tương lai "sống xanh" bền vững

Tối 16-11, Gala tổng kết ngày hội Việt Nam Xanh 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ TN-MT), Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) và nhiều đơn vị đồng hành tổ chức đã chính thức khép lại. 

Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 với chủ đề “Thúc đẩy tiêu dùng xanh” đã vinh danh những sáng kiến thiết thực và cam kết mạnh mẽ từ cộng đồng đến doanh nghiệp vì một Việt Nam bền vững.

Dấu ấn Gala Ngày hội Việt Nam Xanh 2025: Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu - Ảnh 2.

Ban tổ chức đã trao 10 giải “Bài dự thi lan tỏa”

Phát biểu tại sự kiện, Nhà báo Trần Xuân Toàn – Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban tổ chức – nhấn mạnh: “Sự hưởng ứng nhiệt thành của các bạn trẻ, người dân và doanh nghiệp trong hai ngày qua đã cho thấy tiêu dùng xanh không còn là một khái niệm mơ hồ. Nó đã trở thành một lựa chọn, một ưu tiên. Chúng tôi tự hào khi thấy những giải pháp xanh được chia sẻ, trải nghiệm và lan tỏa”.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của đêm Gala là lễ trao giải cuộc thi “Thử thách Sống Xanh”. Đây là hoạt động trọng tâm được phát động 6 tháng trước, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những ý tưởng, hành động tiêu dùng xanh thiết thực và có tính ứng dụng cao

Từ hơn 200 bài dự thi, Ban tổ chức đã trao 10 giải “Bài dự thi lan tỏa”, 10 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, và 2 giải NhìGiải Nhất chung cuộc đã thuộc về tác giả Hồ Thị Thu Thủy với bài dự thi "Thói quen nhỏ xíu để xanh hơn mỗi ngày".

Một số hình ảnh những đơn vị có không gian trải nghiệm xanh tại ngày hội:

Dấu ấn Gala Ngày hội Việt Nam Xanh 2025: Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu - Ảnh 7.

Dấu ấn Gala Ngày hội Việt Nam Xanh 2025: Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu - Ảnh 8.

Dấu ấn Gala Ngày hội Việt Nam Xanh 2025: Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu - Ảnh 9.

Dấu ấn Gala Ngày hội Việt Nam Xanh 2025: Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu - Ảnh 10.

Dấu ấn Gala Ngày hội Việt Nam Xanh 2025: Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu - Ảnh 11.

Dấu ấn Gala Ngày hội Việt Nam Xanh 2025: Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu - Ảnh 12.

Dấu ấn Gala Ngày hội Việt Nam Xanh 2025: Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu - Ảnh 13.

Dấu ấn Gala Ngày hội Việt Nam Xanh 2025: Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu - Ảnh 14.

Dấu ấn Gala Ngày hội Việt Nam Xanh 2025: Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu - Ảnh 15.


Tin liên quan

Sản phẩm xanh lên sóng livestream

Sản phẩm xanh lên sóng livestream

(NLĐO) - Sáng 15-11 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 khai mạc, kéo dài đến hết ngày 16-11

TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi xanh bền vững

Việc mở rộng TP HCM đặt ra yêu cầu cấp thiết về chiến lược chuyển đổi xanh đồng bộ

Thêm "lá phổi xanh" cho thủ phủ công nghiệp của TP HCM

(NLĐO) - Hoạt động này không chỉ giúp cải thiện cảnh quan đô thị tại phường Bình Dương, TP HCM mà còn mang lại một "lá phổi xanh" cho cộng đồng.

TP HCM môi trường báo Tuổi Trẻ chuyển đổi xanh sống xanh tiêu dùng xanh kinh tế Ngày hội Việt Nam Xanh 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo