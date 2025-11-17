Khi "sống xanh" không chỉ là trào lưu

Tối 16-11, Gala tổng kết ngày hội Việt Nam Xanh 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ TN-MT), Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) và nhiều đơn vị đồng hành tổ chức đã chính thức khép lại.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 với chủ đề “Thúc đẩy tiêu dùng xanh” đã vinh danh những sáng kiến thiết thực và cam kết mạnh mẽ từ cộng đồng đến doanh nghiệp vì một Việt Nam bền vững.

Ban tổ chức đã trao 10 giải “Bài dự thi lan tỏa”

Phát biểu tại sự kiện, Nhà báo Trần Xuân Toàn – Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban tổ chức – nhấn mạnh: “Sự hưởng ứng nhiệt thành của các bạn trẻ, người dân và doanh nghiệp trong hai ngày qua đã cho thấy tiêu dùng xanh không còn là một khái niệm mơ hồ. Nó đã trở thành một lựa chọn, một ưu tiên. Chúng tôi tự hào khi thấy những giải pháp xanh được chia sẻ, trải nghiệm và lan tỏa”.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của đêm Gala là lễ trao giải cuộc thi “Thử thách Sống Xanh”. Đây là hoạt động trọng tâm được phát động 6 tháng trước, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những ý tưởng, hành động tiêu dùng xanh thiết thực và có tính ứng dụng cao.

Từ hơn 200 bài dự thi, Ban tổ chức đã trao 10 giải “Bài dự thi lan tỏa”, 10 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, và 2 giải Nhì. Giải Nhất chung cuộc đã thuộc về tác giả Hồ Thị Thu Thủy với bài dự thi "Thói quen nhỏ xíu để xanh hơn mỗi ngày".

Một số hình ảnh những đơn vị có không gian trải nghiệm xanh tại ngày hội:



