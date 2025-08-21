VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Tự hào cờ Tổ quốc
image

VIDEO: Báo Người Lao Động trao tặng 1000 lá cờ đến phường Nhiêu Lộc

Quỳnh Trâm - Duy Thành -

21/08/2025 14:57

(NLĐO) – Sáng 21-8, phường Nhiêu Lộc, TP HCM chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và ra mắt các công trình thi đua

Video liên quan

VIDEO: Tiếp sức mùa tựu trường cho con cháu Hội Cựu Công an nhân dân TP HCM

VIDEO: Tiếp sức mùa tựu trường cho con cháu Hội Cựu Công an nhân dân TP HCM

Học bổng 20/08/2025
Khánh thành tuyến “Đường cờ Tổ quốc” dài 12km ở Vĩnh Long

Khánh thành tuyến “Đường cờ Tổ quốc” dài 12km ở Vĩnh Long

Tự hào cờ Tổ quốc 19/08/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo