VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

VIDEO: Biệt đội Cứu nạn Giao thông 911 "vác tù và hàng tổng" giữa đêm tại TP HCM

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) – Màn đêm buông, những bạn trẻ của Đội Cứu nạn Giao thông 911 bắt đầu ca trực đặc biệt: Việc không lương, đối mặt nguy hiểm để giành sự sống cho người lạ

Video liên quan

Đội cứu hộ không công trên sông Vàm Nao

Đội cứu hộ không công trên sông Vàm Nao

Thời sự trong nước 21/09/2018
Đội cứu hộ xe máy miễn phí về đêm ở Cà Mau

Đội cứu hộ xe máy miễn phí về đêm ở Cà Mau

Thời sự trong nước 14/09/2019
Chuyện lạ ở đội cứu hộ giao thông tình nguyện SOS Nam Sài Gòn

Chuyện lạ ở đội cứu hộ giao thông tình nguyện SOS Nam Sài Gòn

Lao động 21/03/2019
"Biệt đội" cứu hộ thú rừng ở Pù Mát

"Biệt đội" cứu hộ thú rừng ở Pù Mát

Thời sự 18/08/2021
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo