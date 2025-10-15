VIDEO: Cà Mau khánh thành công trình quan trọng trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ngày 15-10, tại xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau đã diễn ra lễ khánh thành Di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là.

Quang cảnh lễ khánh thành Di tích Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là

Dịp này, các đại biểu đã dâng hương tại bia ghi danh liệt sĩ trong Di tích Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là; xem lại những thước phim tư liệu về chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta; tặng quà tri ân các nhân chứng lịch sử, gia đình có công…

Các đại biểu dâng hương tại bia tưởng niệm liệt sĩ nằm trong khuôn viên khu di tích

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quà tri ân các nhân chứng lịch sử và gia đình có công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết tháng 11-1963, dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Quân khu 9, Tỉnh ủy Cà Mau, Bộ Chỉ huy chiến dịch cùng quân và nhân dân đã tổng tấn công và giành thắng lợi to lớn trong trận đánh diệt chi khu Cái Nước, Đầm Dơi và cứ điểm Chà Là.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Di tích Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là

"Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là thể hiện sự sáng tạo, phương châm chiến lược kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị - tiến công và nổi dậy. Đây là một trong các công trình quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau lựa chọn chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030" – ông Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh.

Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo công trình Di tích Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11-2023 với tổng mức đầu tư hơn 106 tỉ đồng.

Sau khi dự án khởi công, chủ đầu tư đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành công trình trước tiến độ đề ra nhằm hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra từ ngày 16 đến 17-10.