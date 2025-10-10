Cà Mau họp báo cung cấp thông tin về sự kiện quan trọng của tỉnh

Chiều 10-10, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp báo cung cấp thông tin Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và họp báo quý III/2025.

Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin đến báo chí

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 17-10-2025 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, cung cấp nhiều thông tin quan trọng sắp diễn ra tại địa phương

"Phiên trù bị bắt đầu vào 8 giờ ngày 16-10 và phiên chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 17-10. Chủ đề Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới" – ông Việt thông tin thêm.

Đại hội với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển". Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 450 đại biểu. Trong đó, có 53 đại biểu đương nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 397 đại biểu chính thức và 71 đại biểu dự khuyết của 68 đoàn đại biểu.

Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, công bố các quyết định chỉ định Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đại biểu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau cho hay đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, đây còn là dịp tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Cụ thể, GRDP 9 tháng đầu năm của địa phương tăng 7,53% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 907.186 tấn, bằng 71,5% kế hoạch… Tính đến cuối tháng 9, thu ngân sách nhà nước đạt 8.879,2 tỉ đồng bằng 85,6% dự toán.