Tối 27-9, tại quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, lễ khai mạc Ngày hội "tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau" đã diễn ra.

Quang cảnh lễ khai mạc Ngày hội "tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau"

Theo UBND tỉnh Cà Mau, Ngày Du lịch thế giới 27-9 là dịp để nhân loại cùng tôn vinh những giá trị bền vững mà du lịch mang lại. Với ý nghĩa này, UBND tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng UBND TP HCM, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới với chủ đề "Cà Mau - Địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành".

Một số món ăn tại các gian hàng phục vụ du khách tham quan trong ngày hội

Ngày hội diễn ra từ ngày 26 đến 28-9 với các chuỗi sự kiện ý nghĩa, như: tổ chức đoàn Famtrip khảo sát điểm đến Cà Mau; trồng rừng hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới; hội thảo chuyên đề "Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể phát triển du lịch quốc gia"…

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho hay Ngày hội "tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau" không chỉ sự kiện văn hóa mà còn là thông điệp khẳng định quyết tâm đưa ẩm thực địa phương trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Từ đó, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất địa đầu cực Nam trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ khai mạc

Ẩm thực Cà Mau mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực Nam bộ và nổi tiếng bởi sự tươi ngon, mộc mạc nhưng rất tinh tế. Trong khi đó, ẩm thực TP HCM lại mang sắc thái hiện đại, sôi động, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều vùng miền.

"Sự gặp gỡ của hai không gian ẩm thực Cà Mau và TP HCM là điểm nhấn độc đáo của sự kiện năm nay. Qua đó, thể hiện tinh thần liên kết, bổ sung và làm giàu thêm trải nghiệm cho du khách trong hành trình khám phá tại ngày hội" – ông Thăng nhấn mạnh.

Ngày hội "Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau" quy tụ hơn 100 gian hàng ẩm thực cùng các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Cà Mau và TP HCM…