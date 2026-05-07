VIDEO: Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM

TP HCM đang đứng trước yêu cầu tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong lĩnh vực du lịch, dù lượng khách liên tục gia tăng, TP HCM vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn như thiếu sản phẩm mang tính đột phá, trải nghiệm còn phân tán, mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong chiến lược phát triển mới của thành phố, Cần Giờ được xác định là khu vực có vị trí chiến lược, giàu tiềm năng để hình thành cực tăng trưởng mới cho TP HCM, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Nhằm phân tích rõ hơn vai trò, dư địa và định hướng phát triển của khu vực này, hội thảo “CẦN GIỜ - CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA TP HCM” sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 12-5-2026 tại Landmark 81, Vinhomes Central Park, số 772 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM.

Hội thảo tập trung nhận diện các điểm nghẽn của du lịch TP HCM hiện nay; phân tích vai trò của Cần Giờ như một “mảnh ghép” bổ sung cho hệ sinh thái du lịch thành phố; đồng thời đối chiếu với các mô hình phát triển điểm đến thành công trên thế giới để đề xuất định hướng và giải pháp phát triển phù hợp.

Bên cạnh các tham luận chuyên đề, hội thảo còn có phiên tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận các giải pháp, cơ chế và chính sách cần thiết để Cần Giờ phát triển thành điểm đến quy mô lớn, có khả năng đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của TP HCM và cả nước trong giai đoạn mới.