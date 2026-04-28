Thời sự Đô thị

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Vũng Tàu cũ để triển khai đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO)- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) là bước quan trọng để hoàn thiện pháp lý, phục vụ triển khai dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành cùng UBND các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và Vũng Tàu để lấy ý kiến góp ý đối với đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) đến năm 2035, tỉ lệ 1/10.000.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đồng thời chấp thuận điều chỉnh các quy hoạch liên quan. UBND TPHCM sau đó giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo Nghị quyết 260 của Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Theo hồ sơ lấy ý kiến, khu vực điều chỉnh quy hoạch thuộc địa hình đồng bằng thấp, nằm trên địa bàn các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và Vũng Tàu. Hiện nay, giữa Cần Giờ và Vũng Tàu chưa có kết nối đường bộ trực tiếp. Người dân và du khách muốn di chuyển giữa hai khu vực phải đi vòng qua trung tâm TPHCM hoặc sử dụng đường thủy, mất nhiều thời gian và hạn chế khả năng khai thác tiềm năng liên kết vùng.

Điều chỉnh quy hoạch TP Vũng Tàu cho dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Phương án xây dựng đảo nhân tạo trên tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Nội dung điều chỉnh tập trung vào việc cập nhật tuyến đường vượt biển kết nối khu vực cầu Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; đồng thời khớp nối tuyến đường Sao Mai - Bến Đình chạy dọc Khu Công nghiệp Rạch Dừa theo quy hoạch phân khu Bắc Vũng Tàu trước đây.

Bên cạnh đó, đồ án cũng đề xuất điều chỉnh tuyến nhánh đường sắt hàng hóa và vị trí ga hàng hóa vào Khu Công nghiệp Sao Mai - Bến Đình, chuyển về phía Tây giáp vịnh Gành Rái. Một số ô đất ở hiện trạng, đất hỗn hợp đô thị và đất quân sự cũng được cập nhật để phù hợp với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Về giao thông đường bộ, dự án sẽ điều chỉnh tim tuyến và cơ cấu mặt cắt ngang đường Sao Mai - Bến Đình với tổng bề rộng khoảng 90 m, gồm hai đường chính tuyến, hai đường song hành cùng dải phân cách và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đây được xem là trục kết nối quan trọng để dẫn lưu lượng phương tiện từ tuyến vượt biển vào khu vực đô thị Vũng Tàu.

Điều chỉnh quy hoạch TP Vũng Tàu cho dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Khu Bến Đình, phường Vũng Tàu (TPHCM)

Một điểm đáng chú ý là phương án xây dựng đảo nhân tạo trên tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Theo đơn vị lập quy hoạch, các đảo nhân tạo không chỉ phục vụ giải pháp kỹ thuật, giúp giảm chiều dài nhịp cầu hoặc hầm, mà còn là vị trí bố trí trạm kỹ thuật, hệ thống thông gió, cứu hộ, cứu nạn và bảo trì công trình. Ngoài ra, các đảo này còn góp phần giảm tác động của sóng, dòng chảy và bùn cát, tăng độ an toàn cũng như tuổi thọ công trình.

Song song với hạ tầng giao thông, đồ án cũng cập nhật hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải và hạ tầng thông tin liên lạc để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Việc điều chỉnh được khẳng định là kế thừa các định hướng đã được xác lập trong quy hoạch chung TPHCM và quy hoạch chung TP Vũng Tàu cũ, không làm thay đổi tính chất, quy mô hay cấu trúc phát triển tổng thể của đô thị.

Theo đề xuất, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 14 km, quy mô 6-8 làn xe. Công trình kết hợp cả cầu và hầm vượt biển. Trong đó, đoạn hầm dài khoảng 3,1 km, quy mô 6 làn xe, sử dụng kết cấu hầm dìm bê tông cốt thép tương tự hầm Thủ Thiêm. Hai đảo nhân tạo sẽ được bố trí tại hai đầu hầm để phục vụ kỹ thuật và khai thác.

Phần cầu vượt biển dài khoảng 8 km, đường dẫn hai đầu tuyến gần 3 km. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 92.600 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức BT. Dự án dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029.

Nếu được triển khai đúng tiến độ, công trình sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, mở rộng không gian phát triển du lịch biển, logistics, cảng biển và đô thị ven biển, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


Cầu vượt biển vịnh Rạch Giá lấy cảm hứng từ "mái tóc huyền thoại" của chị Sứ

(NLĐO)- Cầu vượt biển vịnh Rạch Giá lấy cảm hứng từ "Mái tóc huyền thoại" của chị Sứ khi hoàn thành sẽ trở thành biểu tượng mới của vùng ven biển Tây

