Kinh tế

Những siêu dự án thay đổi bộ mặt Cần Giờ

Thái Phương

(NLĐO) - Cần Giờ đang đứng trước cơ hội lịch sử, bước vào giai đoạn phát triển được thúc đẩy bởi mạng lưới hạ tầng quy mô lớn chưa từng có

Một loạt mạng lưới hạ tầng liên vùng và quốc tế đang hình thành từ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đến sân bay quốc tế Long Thành… giúp hành trình từ mọi hướng đến Cần Giờ đang trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Trong khoảng hơn 1 năm qua, Cần Giờ đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất lịch sử, được thúc đẩy bởi mạng lưới hạ tầng quy mô lớn chưa từng có. 

Gần nhất, cuối tháng 4-2026, UBND TPHCM đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cho liên danh Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A (thuộc hãng tàu MSC - tập đoàn vận tải container lớn nhất thế giới). 

Dự án là công trình hàng hải cấp đặc biệt với quy mô đầu tư lên đến 128.000 tỉ đồng (gần 5 tỉ USD). Trong giai đoạn 1, dự án triển khai bến cảng dài khoảng 7 km trên diện tích 571 ha.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ nằm tại vị trí địa chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế, với công suất thiết kế lên đến 16,9 triệu TEU. Dự án là điểm mấu chốt giúp Việt Nam tiến sâu hơn vào lộ trình logistics quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phối cảnh Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Trong khi đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã được động thổ vào tháng 12-2025. Tuyến đường sắt này dự kiến hoàn thành Quý IV/2028 sẽ rút ngắn hành trình từ trung tâm TPHCM xuống còn 13 phút. 

Phối cảnh tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Cầu Cần Giờ đang được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2029, phá bỏ thế "qua sông lụy phà" tồn tại suốt nhiều thập kỷ, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM đến Cần Giờ từ hơn 2 giờ còn khoảng 40-50 phút.

Cầu Cần Giờ đang được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2029

Đồng thời, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã được TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư, mở ra kết nối giữa hai cực phát triển lớn phía Nam chỉ trong 10 phút di chuyển.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã được TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư

Cùng với các dự án logistics, cảng biển..., những công trình với vốn đầu tư hàng trăm ngàn tỉ đồng được kỳ vọng tạo nên mạng lưới hạ tầng kết nối đa hướng và đa phương thức, xóa bỏ thế "ốc đảo", đưa Cần Giờ trở thành điểm kết nối chiến lược giữa TPHCM với vùng Đông Nam Bộ.

Nằm tại tâm điểm của mạng lưới này là siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được quy hoạch như hạt nhân kích hoạt trung tâm du lịch - kinh tế mới phía Nam TP HCM. Được Vingroup khởi công từ tháng 4-2025, với hàng loạt các hạng mục được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, siêu đô thị được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đa trải nghiệm tại một điểm đến sẽ trở thành hạt nhân mũi nhọn để Cần Giờ đạt mục tiêu thu hút 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Những ngày này, nhiều người có dịp tới đại dự án không khỏi bất ngờ về tiến độ "thần tốc". Anh Ngọc Bảo (một nhà đầu tư ở TPHCM) cho biết vừa có chuyến công tác tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và cảm thấy "choáng ngợp" với tốc độ triển khai đại dự án của Vingroup; công nhân làm 2 ca - 3 kíp xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ của dự án có tổng mức đầu tư khoảng 9 tỉ USD.

Cần Giờ được định hướng phát triển cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Vũ Trường Sơn, Giám đốc Dự án, Công ty TNHH Công nghệ Bất động sản Smart Property - một trong những đơn vị phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, thông tin chỉ khoảng 1 năm qua, hơn 2.000 ha mặt bằng - tương đương 4% tổng diện tích toàn xã Cần Giờ đã được san lấp. Trên bản đồ vệ tinh mới nhất, hình hài các khu then chốt, như Vịnh Ngọc hay Vịnh Tiên, đã lộ diện rõ nét với những dải đất mới vuông vức, vững chãi, hoàn toàn thay thế mặt biển mênh mông của một năm trước.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Quá trình lấn biến của siêu dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Không chỉ tạo nền, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã sở hữu một mạng lưới hạ tầng "xương sống" vươn dài ra biển với hơn 120km đường nội khu. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là Đại lộ Thời Đại. Trục đường huyết mạch rộng 120m này đã hoàn tất trải nhựa phẳng lì, sẵn sàng đón nhịp sống đô thị đầu tiên. 

Đây cũng chính là nơi vừa diễn ra cuộc tranh tài của 5.000 runner tại giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ vào ngày 1-5 vừa qua. Dọc trên đại lộ này, 3/4 diện tích các khu A, B, C, D cũng đã thành hình rõ nét. Các dãy shophouse đang băng băng về đích để kịp bàn giao trong năm 2026…

Lễ hội khinh khí cầu ở Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tháng 2-2026

Sắp diễn ra Hội thảo "Cần Giờ – Cực tăng trưởng mới của TPHCM"

Trong bối cảnh cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TPHCM với vị trí là đầu tàu kinh tế đang có những giải pháp đột phá để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ. Việc tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới là rất quan trọng, trong đó Cần Giờ - với vị trí chiến lược đang được đầu tư hàng loạt siêu thị án, nhất là siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise - được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Hội thảo sẽ tập trung phân tích vai trò của Cần Giờ như một cực tăng trưởng mới, bổ sung "mảnh ghép còn thiếu" cho du lịch TPHCM. Đối chiếu với các mô hình thành công quốc tế để làm rõ hướng đi và quan trọng, đề xuất giải pháp ở tầm TPHCM và quốc gia nhằm đưa Cần Giờ trở thành điểm đến quy mô lớn, có khả năng đón 40 triệu khách/năm.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ước tính siêu cảng Cần Giờ sẽ hoàn vốn trong 24 năm

(NLĐO)- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đặt mục tiêu năm 2026 trở thành nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ để phát triển cảng nước sâu và cảng trung chuyển quốc tế.

(NLĐO) - UBND TPHCM khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(NLĐO) – Hàng ngàn người dân và du khách đã có dịp ngắm pháo hoa tầm cao lần đầu tiên tổ chức ở Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, TPHCM

