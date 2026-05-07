Những siêu dự án thay đổi bộ mặt Cần Giờ

Một loạt mạng lưới hạ tầng liên vùng và quốc tế đang hình thành từ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đến sân bay quốc tế Long Thành… giúp hành trình từ mọi hướng đến Cần Giờ đang trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Trong khoảng hơn 1 năm qua, Cần Giờ đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất lịch sử, được thúc đẩy bởi mạng lưới hạ tầng quy mô lớn chưa từng có.

Gần nhất, cuối tháng 4-2026, UBND TPHCM đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cho liên danh Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A (thuộc hãng tàu MSC - tập đoàn vận tải container lớn nhất thế giới).

Dự án là công trình hàng hải cấp đặc biệt với quy mô đầu tư lên đến 128.000 tỉ đồng (gần 5 tỉ USD). Trong giai đoạn 1, dự án triển khai bến cảng dài khoảng 7 km trên diện tích 571 ha.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ nằm tại vị trí địa chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế, với công suất thiết kế lên đến 16,9 triệu TEU. Dự án là điểm mấu chốt giúp Việt Nam tiến sâu hơn vào lộ trình logistics quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khi đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã được động thổ vào tháng 12-2025. Tuyến đường sắt này dự kiến hoàn thành Quý IV/2028 sẽ rút ngắn hành trình từ trung tâm TPHCM xuống còn 13 phút.

Cầu Cần Giờ đang được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2029, phá bỏ thế "qua sông lụy phà" tồn tại suốt nhiều thập kỷ, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM đến Cần Giờ từ hơn 2 giờ còn khoảng 40-50 phút.

Đồng thời, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã được TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư, mở ra kết nối giữa hai cực phát triển lớn phía Nam chỉ trong 10 phút di chuyển.

Cùng với các dự án logistics, cảng biển..., những công trình với vốn đầu tư hàng trăm ngàn tỉ đồng được kỳ vọng tạo nên mạng lưới hạ tầng kết nối đa hướng và đa phương thức, xóa bỏ thế "ốc đảo", đưa Cần Giờ trở thành điểm kết nối chiến lược giữa TPHCM với vùng Đông Nam Bộ.

Nằm tại tâm điểm của mạng lưới này là siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được quy hoạch như hạt nhân kích hoạt trung tâm du lịch - kinh tế mới phía Nam TP HCM. Được Vingroup khởi công từ tháng 4-2025, với hàng loạt các hạng mục được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, siêu đô thị được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đa trải nghiệm tại một điểm đến sẽ trở thành hạt nhân mũi nhọn để Cần Giờ đạt mục tiêu thu hút 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Những ngày này, nhiều người có dịp tới đại dự án không khỏi bất ngờ về tiến độ "thần tốc". Anh Ngọc Bảo (một nhà đầu tư ở TPHCM) cho biết vừa có chuyến công tác tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và cảm thấy "choáng ngợp" với tốc độ triển khai đại dự án của Vingroup; công nhân làm 2 ca - 3 kíp xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ của dự án có tổng mức đầu tư khoảng 9 tỉ USD.

Cần Giờ được định hướng phát triển cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Vũ Trường Sơn, Giám đốc Dự án, Công ty TNHH Công nghệ Bất động sản Smart Property - một trong những đơn vị phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, thông tin chỉ khoảng 1 năm qua, hơn 2.000 ha mặt bằng - tương đương 4% tổng diện tích toàn xã Cần Giờ đã được san lấp. Trên bản đồ vệ tinh mới nhất, hình hài các khu then chốt, như Vịnh Ngọc hay Vịnh Tiên, đã lộ diện rõ nét với những dải đất mới vuông vức, vững chãi, hoàn toàn thay thế mặt biển mênh mông của một năm trước.

Không chỉ tạo nền, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã sở hữu một mạng lưới hạ tầng "xương sống" vươn dài ra biển với hơn 120km đường nội khu. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là Đại lộ Thời Đại. Trục đường huyết mạch rộng 120m này đã hoàn tất trải nhựa phẳng lì, sẵn sàng đón nhịp sống đô thị đầu tiên.

Đây cũng chính là nơi vừa diễn ra cuộc tranh tài của 5.000 runner tại giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ vào ngày 1-5 vừa qua. Dọc trên đại lộ này, 3/4 diện tích các khu A, B, C, D cũng đã thành hình rõ nét. Các dãy shophouse đang băng băng về đích để kịp bàn giao trong năm 2026…

Lễ hội khinh khí cầu ở Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tháng 2-2026