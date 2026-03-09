VIDEO
VIDEO: Chia sẻ cảm tưởng về cà phê - trà Việt, cơ hội đoạt giải thưởng hấp dẫn

Mỹ Uyên – Vệ Loan -

(NLĐO) - Nhằm lan tỏa tình yêu với cà phê và trà Việt, Báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 thuộc khuôn khổ Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần thứ 4 do Báo Người Lao Động tổ chức.

VIDEO: Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 - Ảnh 1.

 

