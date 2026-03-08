Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026

Những ly cà phê chào buổi sáng, những tách trà thơm cùng bạn bè, người thân... từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa người Việt. Mỗi vùng đất, mỗi góc quán quen, mỗi thương hiệu hay cách thưởng thức đều gắn với những câu chuyện đầy cảm xúc.

Nhằm lan tỏa tình yêu với cà phê và trà Việt, Báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi viết ngắn "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Ảnh do tác giả De Robles-Nguyen (Hà Lan) thực hiện, dự thi cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2025

Bạn đọc có thể chia sẻ về những vùng đất, quán cà phê hay quán trà ấn tượng; câu chuyện về trà, cà phê gắn với lối sống xanh, sống khỏe; những khoảnh khắc gắn kết tình thân; nét đẹp văn hóa; những xu hướng pha chế, thưởng thức mới trong thời đại công nghệ số hoặc hành trình đưa cà phê, trà Việt vươn ra thế giới.

Thời gian nhận bài từ ngày 8-3-2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 29-3-2026.

Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, tối đa 400 chữ, có tiêu đề rõ ràng. Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả gửi kèm từ 3-5 bức ảnh hoặc video tự thực hiện về không gian, sản phẩm hoặc nhân vật trong bài viết để tăng sức hấp dẫn cho tác phẩm.

Bài dự thi gửi về email: cuocthivietcaphetraviet@gmail.com.

Bài thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và số tài khoản của tác giả để tiện liên hệ khi trao thưởng.

Giải thưởng gồm 6 giải như sau:

1 giải Nhất: 5.000.000 đồng + Giấy chứng nhận

1 giải Nhì: 3.000.000 đồng + Giấy chứng nhận

1 giải Ba: 2.000.000 đồng + Giấy chứng nhận

3 giải Khuyến khích (mỗi giải 1.000.000 đồng + Giấy chứng nhận) gồm:

+Giải thưởng dành cho tác giả gửi bài sớm nhất và được đăng báo

+Giải thưởng dành cho tác phẩm hay nhất viết về thương hiệu cà phê – trà

+Giải thưởng dành cho tác phẩm có lượng bạn đọc cao nhất.