Chương trình “Tôn vinh cà phê, trà Việt” lần 3, năm 2025: Hành trình kết nối thương hiệu và văn hóa

Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành với chương trình "Tôn vinh cà phê, trà Việt" lần 3, năm 2025:

* NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG: Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gigamall Việt Nam.

* NHÀ TÀI TRỢ VÀNG: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Công ty CP Vinamit, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

* ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH: Tổng Công ty IDICO, Công ty CP Sữa Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, Laura Group, Công ty TNHH Game Plus, Thương hiệu Đôi Dép, Công ty CP Tập đoàn TH, Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn Cầu - thương hiệu cà phê nông sản Meet More, Công ty TNI King Coffee, Công ty CP Không gian Gốm Bát Tràng, Công ty CP Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu cà phê Napoli, Công ty CP Dịch vụ Rang Xay Chuyên nghiệp Sài Gòn, Công ty CP Tập đoàn Intimex, Công ty CP Dịch vụ FnB Việt Nam - nhãn hàng cà phê hòa tan Elys Coffee và nhãn hàng cà phê đặc sản hữu cơ Hapii Coffee, Công ty TNHH TM DV Bologna (trồng, bảo tồn, khai thác, sản xuất các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh), Công ty TNHH iForest, TheOrganikCoffee - cà phê hữu cơ (Công ty CP Vạn Sơn Thịnh Phát), Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Trà Việt, Công ty TNHH Tinh Dầu Hương Đồng Tháp, TikTok Shop, Công ty CP House of Deera.

