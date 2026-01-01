VIDEO
VIDEO: Chính thức bỏ thuế khoán, tiểu thương đụng đâu cũng thấy khó

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -

(NLĐO) - Từ ngày 1-1-2026, phương pháp thuế khoán vốn quen thuộc với hàng triệu hộ kinh doanh cá thể chính thức bị bãi bỏ.

Video liên quan

Chính thức: Người nhận lương 17 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Kinh tế 01/01/2026
Doanh nghiệp du lịch cũng gặp khó về thuế, xuất hóa đơn

Kinh tế 30/12/2025
Hơn 18,3 ngàn hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai

Kinh tế 24/12/2025
Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh quán ăn lo tăng việc, đội chi phí

Kinh tế 21/12/2025
