Kinh tế

Hơn 18,3 ngàn hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai

Minh Chiến

(NLĐO) - Cục Thuế vừa thông tin về kết quả công tác của ngành thuế năm 2025, trong đó có số thu từ hộ kinh doanh.

Năm 2025, ước thu từ hộ kinh doanh đạt 32.840 tỉ đồng, tăng 37,5% so với năm 2024 và tăng gần 65,2% so với năm 2023. Đây là mức tăng trưởng đột phá, phản ánh hiệu quả của việc chuẩn hóa dữ liệu, chống thất thu và áp dụng hóa đơn điện tử.

Các hộ kinh doanh đã nộp bao nhiêu thuế trong năm 2025? - Ảnh 1.

Hơn 18,3 ngàn hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai. Ảnh minh hoạ

Thông tin trên được Cục Thuế (Bộ Tài chính) công bố tại hội nghị tổng kết công tác ngành thuế năm 2025 và tổng kết "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh", diễn ra chiều 24-12.

Theo Cục Thuế, từ đầu năm đã ban hành đề án về đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế hộ kinh doanh và kế hoạch triển khai nhằm chuyển đổi từ cơ chế khoán sang tự tính, tự khai, tự nộp bằng phương thức điện tử; quản lý hộ kinh doanh bằng dữ liệu tập trung…

Vừa qua, cơ quan thuế các cấp đồng loạt triển khai Kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh". Theo đó, tập trung tuyên truyền, hỗ trợ để các hộ, cá nhân kinh doanh nắm bắt đầy đủ thông tin; trực đường dây nóng 24/7 để giải đáp vướng mắc; kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ miễn phí hoặc giảm giá các sản phẩm phần mềm…

Đến nay, cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận thông tin, hưởng ứng, đồng thuận và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai kể từ 1-1-2026.

Đặc biệt, đã có hơn 18,3 ngàn hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1-1-2026, hơn 3,2 ngàn hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

Bước sang năm 2026, Cục Thuế cho biết tiếp tục triển khai hiệu quả đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán của Bộ Tài chính và đề án đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý hộ kinh doanh của Cục Thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tăng cường kiểm soát sử dụng hóa đơn để ngăn chặn vi phạm, đồng thời xây dựng bộ tiêu chí rủi ro để lựa chọn đối tượng giám sát trọng điểm.

Cơ quan thuế cũng nêu rõ, sẽ tuyên truyền hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế bằng phương thức điện tử; triển khai các giải pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn để minh bạch hóa doanh thu.

Về kết quả thu ngân sách năm 2025, Cục Thuế cho biết ước thu đến ngày 31-12-2025 sẽ đạt 2.236.900 tỉ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao, tăng 27,6% so với năm 2024. Trong đó thu nội địa đạt 2.189.600 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 98% tổng thu, vượt 31,4% dự toán, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2024.

34/34 địa phương đều đánh giá hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao. Đây là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỉ đồng. Trong đó, TP Hà Nội thu cán mốc 631 ngàn tỉ đồng, vượt 32,1% dự toán; TPHCM thu cán mốc 606 ngàn tỉ đồng, vượt 20,8% dự toán.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu ngân sách ước đạt 9,754 triệu tỉ đồng, vượt 17,5% mục tiêu Quốc hội giao; tỉ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước bình quân đạt khoảng 18,5%/GDP. Tốc độ tăng thu hàng năm ước đạt 10,8%/năm.

Cả 34/34 địa phương đều hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Trong đó, có 2 địa phương có số thu cả giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 2 triệu tỉ đồng là TP Hà Nội và TPHCM; Có 8 địa phương có số thu cả giai đoạn đạt trên 200 ngàn tỉ đồng là TP Hải Phòng, Đồng Nai, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Phú Thọ, Quảng Ninh; 9 địa phương có số thu cả giai đoạn từ trên 100 ngàn tỉ đồng đến 200 ngàn tỉ đồng; 8 địa phương có số thu cả giai đoạn từ 50 ngàn tỉ đồng đến 100 ngàn tỉ đồng; 7 địa phương có số thu cả giai đoạn dưới 50 ngàn tỉ đồng.

Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước chuyển biến theo hướng bền vững. Tỉ trọng đóng góp của thu nội địa trên tổng thu ngân sách ngày càng lớn, tăng từ mức 81% của giai đoạn 2011 - 2015 lên mức 82,1% giai đoạn 2016 - 2020 và khoảng 86% giai đoạn 2021 - 2025.

