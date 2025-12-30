Doanh nghiệp du lịch cũng gặp khó về thuế, xuất hóa đơn

Chiều 30-12, Sở Du lịch TPHCM tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã nêu các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, đặc biệt là việc xuất hóa đơn đối với các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch tổng hợp, bao gồm nhiều cấu phần khác nhau như vận chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan, hướng dẫn viên…

Doanh nghiệp phản ánh việc áp dụng các quy định về thuế và hóa đơn trong thực tế còn có cách hiểu khác nhau, dẫn đến tâm lý e ngại, rủi ro trong quá trình thực hiện.

Kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có hướng dẫn cụ thể, thống nhất, dễ áp dụng; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn để nắm rõ quy định, thực hiện đúng, đủ, tránh sai sót không đáng có.

Ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty Thuyền Buồm Đông Dương, kiến nghị Sở Du lịch TP có giải pháp cải thiện hệ thống bến bãi để phát triển du lịch đường sông. Gần đây, du lịch đường sông của TPHCM khởi sắc, nhu cầu của khách tăng nhưng doanh nghiệp đối mặt với khó khăn là chi phí thuê bến bãi cho tàu neo đậu tăng. Khó khăn, vướng mắc, đặc biệt liên quan đến quy hoạch, đầu tư và quản lý hệ thống bến bãi phục vụ hoạt động du lịch.

Ban lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM đối thoại với các doanh nghiệp

Tình trạng thiếu bến bãi chuyên dụng cho tàu du lịch; việc cấp phép, quản lý, khai thác bến bãi còn liên quan đến nhiều cơ quan quản lý khác nhau, dẫn đến khó khăn trong phối hợp, kéo dài thời gian xử lý thủ tục.

"Cần có định hướng rõ ràng về đầu tư hạ tầng, xã hội hóa bến bãi để tạo điều kiện cho DN yên tâm đầu tư, khai thác lâu dài. Việc cho phép tư nhân tham gia đầu tư bến bãi theo quy hoạch sẽ góp phần bình ổn giá, hạn chế tình trạng tăng phí để ổn định giá sản phẩm du lịch" - ông Lâm đề xuất.

Năm 2025, ngành du lịch TPHCM đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế

Ngay với chính sách thúc đẩy MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo), trong đó có chính sách hỗ trợ tiền trực tiếp cho các đơn vị tham gia, vẫn gặp rào cản.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch Vietravel, cho biết quy trình xin cấp phép cho các đoàn khách MICE quốc tế hiện vẫn còn phức tạp. Các doanh nghiệp đang phải thực hiện thủ tục xin phép qua Sở Văn hóa - Thể thao và chờ đợi tối thiểu khoảng 30 ngày.

"Thời gian cấp phép kéo dài gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và tổ chức các đoàn khách MICE quy mô lớn. Mong Sở Du lịch phối hợp cùng các sở, ngành liên quan để rút ngắn quy trình, tạo điều kiện cạnh tranh tốt hơn cho du lịch TPHCM" - bà Hoàng nói.

Trước các kiến nghị của doanh nghiệp, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho hay ngành du lịch TP cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và sẽ chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Theo số liệu từ Sở Du lịch, trong năm 2025, ngành du lịch đóng góp khoảng 1/3 tổng thu ngân sách của TPHCM, khẳng định vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh tế của siêu đô thị.



