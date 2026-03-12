VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM

(NLĐO) - Những ngày giữa tháng 3, người dân tại TPHCM lại được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của mùa hoa kèn hồng.

Video liên quan

Ngắm cây hoa giấy nổi tiếng nhất Đà Lạt, ai đi qua cũng phải trầm trồ

Ngắm cây hoa giấy nổi tiếng nhất Đà Lạt, ai đi qua cũng phải trầm trồ

Du lịch xanh 12/05/2024
Bình Định rực rỡ hoa anh đào Nhật Bản

Bình Định rực rỡ hoa anh đào Nhật Bản

Du lịch xanh 08/02/2025
Check-in rừng hoa anh đào Nhật Bản đang nở rộ ở Điện Biên

Check-in rừng hoa anh đào Nhật Bản đang nở rộ ở Điện Biên

Du lịch xanh 28/12/2025
Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM

Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM

Video 15/02/2026

Khắp các tuyến đường từ trung tâm đến các khu đô thị mới của TPHCM, sắc hồng rực rỡ đang tạo nên một diện mạo mới đầy sức sống cho thành phố.

VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 1.
VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 2.
VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 3.

Tại khu vực phường An Khánh, tuyến đường Nguyễn Thiện Thành và dọc đường Võ Văn Kiệt hiện đang là tâm điểm chú ý khi hàng cây kèn hồng đồng loạt trổ bông.

VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 4.

Bạn Thảo Nguyên (22 tuổi, ngụ TPHCM) chia sẻ: "Em cùng bạn đã có mặt ở đây từ lúc 9 giờ sáng để chụp hình. Em thấy hoa năm nay nở rất đều và đẹp. Sở dĩ em chọn cung đường này vì không gian khá vắng vẻ, lại có những hàng hoa nở rộ, rất thuận tiện để lưu lại những khung hình ưng ý".

Cây kèn hồng còn được gọi là cây chuông hồng, có tên khoa học là Tabebuia rosea và thuộc họ Bignoniaceae. Cây kèn hồng có nguồn gốc từ các quốc gia châu Mỹ, sau đó được du nhập và trồng ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Thái Lan, Việt Nam.

VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 5.
VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 6.
VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 7.
VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 8.

Vào tầm tháng 3 đến tháng 5 là thời điểm cây kèn hồng sẽ nở rộ. Tuy nhiên, tại TPHCM, thời gian hoa khoe sắc thường không kéo dài, chỉ vỏn vẹn trong vài tuần.

VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 9.
VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 10.
VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 11.
VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM - Ảnh 12.

Hoa có dạng hình chuông mọc thành chùm, mỗi chùm có từ 4-7 bông hoa nhỏ. Khi hoa đã tàn thì sẽ có quả. Quả cây kèn hồng hình trụ dài, kích thước khoảng 7-16 cm, bên trong có nhiều hạt có cánh.

Sự xuất hiện của mùa hoa kèn hồng không chỉ làm dịu đi cái nắng gắt của TPHCM mà còn mang đến một góc nhìn lãng mạn, thanh bình giữa nhịp sống hối hả nơi đô thị.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo