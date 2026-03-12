VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM

Khắp các tuyến đường từ trung tâm đến các khu đô thị mới của TPHCM, sắc hồng rực rỡ đang tạo nên một diện mạo mới đầy sức sống cho thành phố.

Tại khu vực phường An Khánh, tuyến đường Nguyễn Thiện Thành và dọc đường Võ Văn Kiệt hiện đang là tâm điểm chú ý khi hàng cây kèn hồng đồng loạt trổ bông.

Bạn Thảo Nguyên (22 tuổi, ngụ TPHCM) chia sẻ: "Em cùng bạn đã có mặt ở đây từ lúc 9 giờ sáng để chụp hình. Em thấy hoa năm nay nở rất đều và đẹp. Sở dĩ em chọn cung đường này vì không gian khá vắng vẻ, lại có những hàng hoa nở rộ, rất thuận tiện để lưu lại những khung hình ưng ý".

Cây kèn hồng còn được gọi là cây chuông hồng, có tên khoa học là Tabebuia rosea và thuộc họ Bignoniaceae. Cây kèn hồng có nguồn gốc từ các quốc gia châu Mỹ, sau đó được du nhập và trồng ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Thái Lan, Việt Nam.

Vào tầm tháng 3 đến tháng 5 là thời điểm cây kèn hồng sẽ nở rộ. Tuy nhiên, tại TPHCM, thời gian hoa khoe sắc thường không kéo dài, chỉ vỏn vẹn trong vài tuần.

Hoa có dạng hình chuông mọc thành chùm, mỗi chùm có từ 4-7 bông hoa nhỏ. Khi hoa đã tàn thì sẽ có quả. Quả cây kèn hồng hình trụ dài, kích thước khoảng 7-16 cm, bên trong có nhiều hạt có cánh.

Sự xuất hiện của mùa hoa kèn hồng không chỉ làm dịu đi cái nắng gắt của TPHCM mà còn mang đến một góc nhìn lãng mạn, thanh bình giữa nhịp sống hối hả nơi đô thị.