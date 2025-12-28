Check-in rừng hoa anh đào Nhật Bản đang nở rộ ở Điện Biên

Đây là đảo hoa do một công ty đầu tư, với hàng ngàn gốc hoa anh đào được mang giống từ đảo Okinawa (Nhật Bản) - vùng đất hiếm hoi không có tuyết rơi vào mùa đông. Từ 10 hạt giống hoa anh đào Nhật Bản, chủ đầu tư đã trồng và thuần dưỡng thành công.

Đây là đảo hoa anh đào Điện Biên nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, nhiệt độ thấp hơn so với xung quanh nên thời tiết khá dễ chịu.

Mùa thu mưa nhẹ, mùa hè mát mẻ, thích hợp cho việc trồng hoa anh đào.

Nơi đây có hàng trăm ngàn cây anh đào lớn nhỏ với khoảng 20 loại và nhiều màu sắc khác nhau. Có cây cao đến 6-7m, cây càng già nở hoa càng nhiều.

Hoa anh đào nở sớm ở Điện Biên

Hoa anh đào giống Nhật Bản nở sớm ở núi rừng Tây Bắc

Nhiều du khách từ TPHCM, Hà Nội tới Điện Biên, tham quan đảo hoa đều rất bất ngờ khi lần đầu tiên thấy cả rừng hoa nở sớm. Travel Blogger Vinh Gấu cho biết khi đứng giữa cánh đồng hoa anh đào ở Mường Phăng, anh liên tưởng nhiều đến những vùng ngoại ô của Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Fukushima, nơi hoa anh đào cũng rất đa dạng.

"Mường Phăng có nét tương đồng ở sự yên tĩnh, trong lành và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, điều làm nơi đây khác biệt chính là bối cảnh núi rừng Tây Bắc và đời sống bản địa xung quanh, tạo nên một trải nghiệm rất riêng, rất Điện Biên, không thể nhầm lẫn với bất kỳ nơi nào khác. Đứng từ đảo hoa, du khách sẽ thấy phía xa xa là ngọn núi Pu Tó Cọ, nơi từng là đài quan sát tròng chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa" - anh Vinh Gấu nói.

Du khách hòa mình vào thiên nhiên trong lành giữa rừng hoa anh đào

Chị Phương Đào, ngụ Thủ đô Hà Nội, lần đầu tới đảo hoa, nói chị chưa từng đi Nhật Bản và chỉ thấy hoa anh đào trên truyền hình, hình ảnh của bạn bè đi về khoe. "Không nghĩ là ở Điện Biên có đảo hoa anh đào giống từ Nhật Bản mà đẹp mê mẩn như vậy" – chị Đào chia sẻ.

Mùa hoa anh đào Nhật Bản thường kéo dài trong vòng 2 tháng, dịp Tết Nguyên đán là hoa nở rộ đẹp nhất. Dịp Tết Dương lịch 2026, du khách khi tới Điện Biên có thể thỏa sức check-in, hòa vào không khí mát mẻ mùa Xuân của núi rừng Tây Bắc ở đảo hoa.

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Lễ hội hoa anh đào xã Mường Phăng năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11-1-2026 tại xã Mường Phăng, với chủ đề "Mường Phăng vào xuân - Hoa Anh Đào khoe sắc".

Trong đó, đảo hoa được định hướng xây dựng trở thành điểm đến hấp dẫn, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của tỉnh, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Chị Mỹ Hạnh và chị Hồng Liên, hai du khách từ TPHCM, rất bất ngờ khi hòa mình vào không khí mùa xuân ở Tây Bắc, giữa đảo hoa anh đào ở Mường Phăng

Đảo hoa hiện có hơn 300.000 cây, trong đó phần lớn là những cây giống 1-2 năm tuổi

Mỗi cây hoa được đánh số thứ tự và có mã QR, du khách có thể quét mã để có thông tin về đảo hoa