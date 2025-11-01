VIDEO
VIDEO: "Con đường ma quái" ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu phố Tây Bùi Viện

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi - Hồng Anh -

(NLĐO) - Nhiều bạn trẻ chi 20-30 triệu đồng cho trang phục Halloween để tận hưởng cảm giác trải nghiệm "ma quái" trong đêm vui hội Halloween

Tối 31-10, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Bùi Viện (TP HCM) trở thành "con đường ma quái" khi biển người hóa trang đổ về vui hội Halloween.

Từ 19 giờ, đông đảo các bạn trẻ hóa thân thành đủ kiểu nhân vật, từ ma cà rồng, xác sống, phù thủy đến những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh thu hút mọi người vây quanh.

VIDEO: Để bắt trend Halloween, giới trẻ TP HCM chi mạnh tay, dịch vụ hóa trang "vào mùa"

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 1.

Nhiều bạn chọn hóa trang theo nhóm, cùng nhau tạo nên những concept độc đáo và vui nhộn.

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 2.

Nhiều người trung niên cũng thích thú hóa trang Halloween vui nhộn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Bên cạnh đó, các gian hàng vẽ hóa trang hoạt động hết công suất. Chỉ với vài nét cọ, khuôn mặt của người tham gia lập tức biến hóa thành những tạo hình ấn tượng — từ vết máu giả, đôi mắt mèo, đến hình đầu lâu tinh xảo.

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 3.

Chị Ngọc Tâm, một nghệ sĩ hát bội mở dịch vụ vẽ hóa trang, chia sẻ: “Mình thường mất khoảng 10 đến 15 phút để hoàn thành một khuôn mặt. Giá dao động từ 50.000 - 100.000 đồng, tùy vào độ phức tạp. Năm nay, khách đến hóa trang cũng đông hơn nhiều những năm trước”.

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 4.

Dịch vụ vẽ hóa trang Halloween với giá từ 50.000 - 100.000 đồng/khuôn mặt luôn đắt khách trong tối 31-10.

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 5.

Khách hàng chuộng dịch vụ vẽ hóa trang Halloween nhất là những khách "nhí".

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 6.

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 7.

Hóa trang thành nhân vật trong bộ phim hoạt hình, Drama Queen (biệt danh của người hóa trang) chia sẻ: "Mình mất khoảng 3 tháng để chuẩn bị cho bộ trang phục này, chi phí để thực hiện là hơn 20 triệu".

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 8.

Một bạn trẻ chi nhiều tiền cho bộ trang phục Halloween

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 9.

Du khách nước ngoài hòa chung không khí Halloween tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cùng thời điểm, tại đường Bùi Viện, giới trẻ và du khách nước ngoài hóa thân thành phù thủy, xác sống, ma cà rồng…

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 10.

Dòng người đổ về đường Bùi Viện vui chơi Halloween trong tối 31-10.

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 11.

Các quán bar, nhà hàng và quán cà phê dọc tuyến phố đã được trang trí cầu kỳ với bí ngô, mạng nhện, đầu lâu cùng nhiều mô hình ma mị, tạo nên không gian đậm chất lễ hội.

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 12.

Muôn kiểu hóa trang đổ bộ phố Bùi Viện

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 13.

Khoảng 21 giờ, dòng người đổ về ngày càng đông, con phố trở nên chật kín.

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 14.

Bảo Ngọc và Bảo Khanh (sinh năm 2006, ngụ TP HCM) lần đầu hóa trang dịp Halloween: "Tụi mình chọn hình tượng "máu me" một chút để hòa chung không khí Halloween. Đây cũng là lần đầu tụi mình đến đường Bùi Viện, cảm thấy không khí quá náo nhiệt, rất thú vị" - Bảo Khanh chia sẻ.

VIDEO: Nhiều bạn trẻ TP HCM kiếm "bộn" tiền trong đêm Halloween - Ảnh 15.

Cosplay nhân vật trong phim "Money Heist"


    Thông báo