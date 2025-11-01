VIDEO: "Con đường ma quái" ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu phố Tây Bùi Viện

Tối 31-10, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Bùi Viện (TP HCM) trở thành "con đường ma quái" khi biển người hóa trang đổ về vui hội Halloween.
Từ 19 giờ, đông đảo các bạn trẻ hóa thân thành đủ kiểu nhân vật, từ ma cà rồng, xác sống, phù thủy đến những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh thu hút mọi người vây quanh.
VIDEO: Để bắt trend Halloween, giới trẻ TP HCM chi mạnh tay, dịch vụ hóa trang "vào mùa"
Bên cạnh đó, các gian hàng vẽ hóa trang hoạt động hết công suất. Chỉ với vài nét cọ, khuôn mặt của người tham gia lập tức biến hóa thành những tạo hình ấn tượng — từ vết máu giả, đôi mắt mèo, đến hình đầu lâu tinh xảo.
Cùng thời điểm, tại đường Bùi Viện, giới trẻ và du khách nước ngoài hóa thân thành phù thủy, xác sống, ma cà rồng…
