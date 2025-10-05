Loạt phim Việt chiếu vào dịp Halloween

Phim khai thác chi tiết nghi thức cải mả trong văn hóa tâm linh người Việt. Nội dung tác phẩm xoay quanh cuộc hội ngộ định mệnh của các thành viên gia đình họ Đỗ. Cùng lúc, cả gia đình hứng chịu những tai nạn kinh hoàng. Cho rằng vận rủi do "ông bà quở trách", cô Tư Chánh (Kiều Trinh đóng) đã triệu tập các anh em về lại quê để cải táng mồ mả. Thế nhưng lành ít dữ nhiều, ngay từ nhát cuốc đầu tiên, mâu thuẫn trong gia đình bùng nổ, nhiều bí mật quá khứ bị phơi bày.

Phim quy tụ dàn diễn viên: Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lâm Thanh Nhã, Kim Hải, Lý Hồng Ân, Hoàng Phúc, Kiều Trinh..., dự kiến khởi chiếu từ ngày 24-10.

Cảnh trong phim “Cải mả”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Ngoài "Cải mả", phim "Bịt mắt bắt nai" cũng chủ động dời lịch chiếu từ 26-9 sang 31-10. Phim do Hoàng Thơ đạo diễn, quy tụ các diễn viên: Bích Ngọc, Dũng Bino, Lương Gia Huy, Thái Trà My... Nội dung phim tập trung vào những góc khuất trong hôn nhân và tình ái, đồng thời khắc họa sự phức tạp trong tâm lý từng nhân vật.

Phim "Phá đám: sinh nhật mẹ" của giám chế Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột) thực hiện cũng dời lịch chiếu từ 5-9 sang 31-10. Phim kể về gia đình bà Tâm (NSƯT Ái Như đóng) - một người mẹ đơn thân âm thầm nuôi con trưởng thành. Bà đã dành trọn tuổi trẻ, tình yêu và kỳ vọng cho con trai duy nhất là Y Đức (Trần Kim Hải đóng), mong muốn anh trở thành bác sĩ. Áp lực ấy vô tình đẩy Y Đức vào những góc tối tâm lý, khiến anh luôn khao khát được thấu hiểu và khẳng định giá trị bản thân

Khó ai ngờ, chính tiệc sinh nhật lần thứ 60 của bà Tâm lại trở thành điểm bùng nổ của loạt tình huống éo le và tai ương bất ngờ mà khởi nguồn chính là từ Y Đức và người bạn thân Quang Tài (Samuel An đóng). Phim quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Ái Như, NSƯT Thành Hội, Trần Kim Hải, Tín Nguyễn, Samuel An, Hồng Ánh, Bé Sam, Hoàng Phi, NSƯT Hữu Châu…