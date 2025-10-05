Loạt phim Việt chiếu vào dịp Halloween

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Loạt phim Việt chiếu vào dịp Halloween

M.Khuê

Phim điện ảnh "Cải mả" của đạo diễn Thắng Vũ và nhà sản xuất Emily Lê đã thông báo dời lịch chiếu sang đúng dịp Halloween 2025, ngày 31-10.

Phim khai thác chi tiết nghi thức cải mả trong văn hóa tâm linh người Việt. Nội dung tác phẩm xoay quanh cuộc hội ngộ định mệnh của các thành viên gia đình họ Đỗ. Cùng lúc, cả gia đình hứng chịu những tai nạn kinh hoàng. Cho rằng vận rủi do "ông bà quở trách", cô Tư Chánh (Kiều Trinh đóng) đã triệu tập các anh em về lại quê để cải táng mồ mả. Thế nhưng lành ít dữ nhiều, ngay từ nhát cuốc đầu tiên, mâu thuẫn trong gia đình bùng nổ, nhiều bí mật quá khứ bị phơi bày.

Phim quy tụ dàn diễn viên: Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lâm Thanh Nhã, Kim Hải, Lý Hồng Ân, Hoàng Phúc, Kiều Trinh..., dự kiến khởi chiếu từ ngày 24-10.

Loạt phim Việt chiếu vào dịp Halloween - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “Cải mả”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Ngoài "Cải mả", phim "Bịt mắt bắt nai" cũng chủ động dời lịch chiếu từ 26-9 sang 31-10. Phim do Hoàng Thơ đạo diễn, quy tụ các diễn viên: Bích Ngọc, Dũng Bino, Lương Gia Huy, Thái Trà My... Nội dung phim tập trung vào những góc khuất trong hôn nhân và tình ái, đồng thời khắc họa sự phức tạp trong tâm lý từng nhân vật.

Phim "Phá đám: sinh nhật mẹ" của giám chế Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột) thực hiện cũng dời lịch chiếu từ 5-9 sang 31-10. Phim kể về gia đình bà Tâm (NSƯT Ái Như đóng) - một người mẹ đơn thân âm thầm nuôi con trưởng thành. Bà đã dành trọn tuổi trẻ, tình yêu và kỳ vọng cho con trai duy nhất là Y Đức (Trần Kim Hải đóng), mong muốn anh trở thành bác sĩ. Áp lực ấy vô tình đẩy Y Đức vào những góc tối tâm lý, khiến anh luôn khao khát được thấu hiểu và khẳng định giá trị bản thân

Khó ai ngờ, chính tiệc sinh nhật lần thứ 60 của bà Tâm lại trở thành điểm bùng nổ của loạt tình huống éo le và tai ương bất ngờ mà khởi nguồn chính là từ Y Đức và người bạn thân Quang Tài (Samuel An đóng). Phim quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Ái Như, NSƯT Thành Hội, Trần Kim Hải, Tín Nguyễn, Samuel An, Hồng Ánh, Bé Sam, Hoàng Phi, NSƯT Hữu Châu… 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo