Halloween cho con

Chỉ cần một chút sáng tạo, một chút khéo tay, bạn và các bé đã có thể biến tổ ấm thành "vương quốc bí ngô" ngập tràn niềm vui.

Trước hết, trang trí cửa chính bằng vòng nguyệt quế Halloween nhỏ xinh, gắn thêm hình con dơi, mạng nhện giả, vài dải ruy-băng cam - đen. Nếu có lan can hoặc khung cửa sổ, bạn có thể treo thêm vài chiếc lồng đèn bí ngô bằng giấy. Buổi tối, ánh sáng vàng nhẹ từ đèn LED sẽ khiến ngôi nhà vừa ấm cúng vừa rộn ràng sắc lễ hội.

Thay vỏ gối sofa màu cam, tím hoặc đen, đặt lên bàn vài quả bí ngô mini, bạn đã có không gian đậm chất Halloween. Dùng dây đèn nhấp nháy màu cam, tím và vài bản nhạc Halloween nhẹ nhàng sẽ khiến ngôi nhà trở nên sinh động.

Ở góc học tập, hãy để các bé tự vẽ hoặc dán tranh Halloween của riêng mình. Có thể dán lên bảng hoặc tường học tập để tạo một "phòng triển lãm mini".

Halloween không chỉ là dịp hóa trang, mà còn là cơ hội để cha mẹ và con cùng sáng tạo, cùng cười và tạo nên những ký ức ngọt ngào.



