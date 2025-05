Thị trường mô tô phân khối lớn ảm đạm

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2024, doanh số các mẫu mô tô của châu Âu như Ducati, KTM, BMW, Triumph... giảm 30% - 50% so với năm trước đó. Thị phần mô tô nhường cho các mẫu xe có xuất xứ Nhật Bản như Yamaha, Kawasaki... và một số mẫu cỡ nhỏ có mức giá hợp lý.

Các dòng mô tô phân khối lớn dù vẫn được dân chơi xe ưa chuộng nhưng đang ngày càng kén khách .Ảnh: AN KHÁNH

Theo giới chơi xe, mô tô nguồn gốc châu Âu có giá bán thường cao hơn 20% - 40% so với xe của các đối thủ Nhật Bản cùng phân khúc. Chưa kể, phí bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện khá tốn kém do phụ tùng phải nhập khẩu khi nhiều mẫu chưa có linh kiện nội địa. Trong bối cảnh cần cân nhắc chi tiêu, nhiều người ưu tiên chọn những mẫu xe thực dụng hơn là các dòng mô tô phân khối lớn phục vụ trải nghiệm hay thể hiện phong cách cá nhân. Ngoài ra, Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 đã đưa ra quy định chặt chẽ liên quan việc "độ", "chế" xe, khiến giới chơi xe e ngại. Chưa kể, dịch vụ hậu mãi, phụ tùng, trung tâm bảo trì chính hãng của các dòng xe này tập trung ở các thành phố lớn... cũng là trở ngại đối với khách hàng ở tỉnh lẻ.

Các đại lý kinh doanh mô tô cho hay người dùng thời điểm này có xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe phân khối trung bình (300 - 500 cc) với đặc điểm dễ điều khiển, giá hợp lý, phù hợp di chuyển trong đô thị. Xu hướng tiêu dùng thay đổi khiến một số thương hiệu mô tô đến từ châu Âu gặp khó khăn tại thị trường Việt Nam.

Mới đây, nhà phân phối hai thương hiệu xe máy châu Âu KTM và Husqvarna chính thức thông báo toàn bộ hệ thống showroom tại thị trường Việt Nam ngừng hoạt động từ ngày 1-5. Trước đó, cuối năm 2024, KTM Việt Nam đã triển khai chương trình giảm giá sâu chưa từng có, mức giảm lên tới cả trăm triệu đồng cho các mẫu Duke 390, Adventure 790, Adventure 790 R và Adventure 890 R. Chẳng hạn, mẫu Duke 390 có giá ban đầu là 199 triệu đồng/chiếc, đang được giảm giá 80 triệu đồng xuống còn 119 triệu đồng/chiếc. Mức giá này rẻ hơn đáng kể so với chiếc SH 350i lắp ráp trong nước có giá khoảng 150 triệu đồng.

Tương tự, nhà phân phối xe Ducati tại Việt Nam cũng đóng cửa showroom ở Hà Nội từ ngày 1-4, dù vẫn duy trì hoạt động của trung tâm dịch vụ bảo trì, sửa chữa để bảo đảm quyền lợi khách hàng. Theo tìm hiểu, showroom này không đạt doanh số kỳ vọng cũng như hiệu quả tài chính.

Ông Nguyễn Huỳnh, kinh doanh mô tô phân khối lớn tại TP HCM, lý giải nguyên nhân một số showroom mô tô đóng cửa là bởi phía công ty mẹ gặp khó khăn nên đưa ra chính sách kinh doanh không còn phù hợp với thị trường Việt Nam. Hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không còn tốt như trước, sức mua yếu nên việc đóng cửa là tất yếu.

Theo bà Ngô Thị Hồng Quế, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Giáp Thìn, không phải thời điểm hiện tại sức mua mô tô phân khối lớn mới chậm mà tình trạng này đã xảy ra từ nhiều năm trước. Công ty đã phải chuyển hướng sang phân phối các dòng mô tô phân khối nhỏ hơn và các mẫu xe "độc", lạ có sức hấp dẫn.