image

VIDEO: Độc đáo dừa bonsai "Mã đáo thành công" giá từ 200.000 đồng dịp Tết Bính Ngọ

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -

(NLĐO) - Tết Bính Ngọ 2026 đang cận kề, nghệ nhân Đào Thanh Tùng tất bật tạo hình dừa bonsai "Mã đáo thành công" để kịp giao khách hàng chưng Tết.

Trước khi trở thành chủ vườn dừa bonsai danh tiếng, ông Đào Thanh Tùng (46 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, TPHCM) là công nhân. 

Cuối năm 2019, trong một lần tình cờ tìm hiểu văn hóa chơi cây cảnh của các nước láng giềng như Indonesia, Malaysia qua mạng xã hội, ông đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của dừa bonsai.

Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Tết Bính Ngọ 2026 đang cận kề, nghệ nhân Đào Thanh Tùng tất bật tạo hình dừa bonsai "Mã đáo thành công" để kịp giao khách hàng chưng Tết.

Sau gần 7 năm miệt mài, vườn dừa của ông không chỉ là nơi thỏa mãn đam mê mà còn trở thành mô hình kinh tế hiệu quả, đạt chứng nhận OCOP 3 sao và là Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của TPHCM năm 2023.

Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Vườn dừa của ông Đào Thanh Tùng đạt chứng nhận OCOP 3 sao và là Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của TPHCM năm 2023.

Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.
Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.
Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Sản phẩm dừa bonsai của ông Đào Thanh Tùng

Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.
Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.
Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.
Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Điểm nhấn của vườn dừa bonsai ông Tùng năm nay chính là hình tượng Ngựa (Bính Ngọ). Thay vì những dáng đứng thông thường, ông Tùng đã sáng tạo thêm các mẫu ngựa có cánh, ngựa thiên thần với thông điệp “Mã đáo thành công”, mang lại sự an lành và phát đạt cho gia chủ trong năm mới

Đặc biệt, vườn dừa của ông Tùng còn sở hữu dòng dừa thủy canh độc quyền. Đây là dòng sản phẩm cực kỳ khó chăm sóc với bộ rễ dài từ 50 - 80 cm mọc trong nước, đòi hỏi kỹ thuật cao và thời gian ươm dưỡng bền bỉ.

Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

"Đây là hàng độc quyền, bộ rễ dài 50 cm có giá 1 triệu đồng và 80 cm có giá 2,5 triệu đồng. Tỉ lệ hao hụt rất nhiều nên sản phẩm này khá hiếm trên thị trường" - ông Tùng chia sẻ.

Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.
Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 12.
Dừa bonsai Mã đáo thành công: Nghệ thuật và kinh tế Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 13.

Dự kiến năm nay, vườn sẽ tung ra thị trường khoảng 800 sản phẩm, trong đó riêng mẫu ngựa chiếm gần 200 chậu.

Hiện tại, hơn 30% lượng hàng tại vườn đã được khách hàng và các mối sỉ đặt trước. Không chỉ tiêu thụ tại TPHCM, sản phẩm của ông Tùng còn vươn xa ra các tỉnh miền Trung và miền Bắc thông qua các kênh bán hàng thương mại điện tử.

Sự kết hợp giữa nông nghiệp và nghệ thuật thủ công không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần làm phong phú thêm thị trường hoa kiểng Tết, mang nét văn hóa truyền thống Việt Nam đến gần hơn với người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

