Ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, cho biết toàn tỉnh hiện có gần 120.000 ha trồng dừa với khoảng 22 triệu cây, chiếm hơn 50% diện tích dừa của cả nước. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa lớn nhất với cây dừa. Việc thiếu nước ngọt và khô hạn làm dừa giảm năng suất; triều cường và ngập úng khiến rễ cây bị thối…
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Dừa Việt Nam, cho rằng cần có sự phối hợp của nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp và hiệp hội để xây dựng hệ sinh thái dừa bền vững. Hướng đi này sẽ góp phần xây dựng thương hiệu "Dừa Việt Nam xanh và an toàn", tạo vị thế cạnh tranh quốc tế, hướng đến một nền nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, ít phát thải.
Bình luận (0)