VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
AI 365
image

VIDEO: Dùng "khung xương AI" leo núi, cảm giác như có người kéo lên dốc

Theo Xuân Ngọc/Vietnamnet -

Leo núi không còn là thử thách nhờ “khung xương AI” - thiết bị do Trung Quốc phát triển. Đây là bộ chân robot được lập trình bằng thuật toán hỗ trợ chuyển động.

Video liên quan

Hàng loạt robot hình người của Vingroup lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

Hàng loạt robot hình người của Vingroup lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

AI 365 28/08/2025

Xem robot gấp khăn siêu gọn - nói một câu là làm ngay!

AI 365 14/08/2025
Đưa robot vào phục vụ ở nhiều nơi

Đưa robot vào phục vụ ở nhiều nơi

AI 365 23/07/2025
Đưa AI và robot của Bosch vào nhà máy tương lai

Đưa AI và robot của Bosch vào nhà máy tương lai

AI 365 09/07/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo