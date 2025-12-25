VIDEO: Giá ớt ở TPHCM đắt ngang thịt bò?

Ghi nhận tại chợ Tân Định (phường Tân Định, TPHCM) vào sáng 25-12, không khí mua bán mặt hàng rau củ quả khá nhộn nhịp trong bối cảnh giá nhiều loại nông sản đang có xu hướng giảm. Người dân đã có thể "thở phào" khi giá ớt thường, loại gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày đã bắt đầu hạ nhiệt.

Theo một tiểu thương tại chợ, giá ớt thường đã giảm xuống còn khoảng 5.000 đồng/lạng (tương đương 50.000 đồng/kg). Đây là mức giảm đáng kể so với thời điểm đạt đỉnh 150.000 - 180.000 đồng/kg trước đó.

Tuy nhiên, mức giá này chỉ áp dụng cho các loại ớt thông dụng. Đối với các dòng ớt có yêu cầu riêng về màu sắc hoặc độ cay, giá vẫn khá cao

Ớt xanh có giá rẻ nhất, dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/kg. Ớt đỏ và ớt vàng đắt hơn ớt xanh khoảng 10.000 đồng/kg.

Ớt hiểm là mặt hàng có sự biến động "chóng mặt" nhất. Tiểu thương tại đây cho biết giá ớt hiểm hiện dao động từ 130.000 – 150.000 đồng/kg tùy theo ngày.

Đáng chú ý, tại một sạp hàng khác cũng trong khu vực chợ Tân Định, ớt đặc sản Tây Ninh còn được chào giá lên tới 20.000 đồng/lạng (tức 200.000 đồng/kg), tức đắt hơn một số loại thịt heo, bò bán trên thị trường.

Trái ngược với đà giảm nhẹ tại các sạp chợ lẻ, tại hệ thống bán lẻ hiện đại, giá ớt vẫn đang giữ ở mức khá cao.

Khảo sát tại cửa hàng Bách Hóa Xanh sáng 25-12, mặt hàng ớt hiểm (có xuất xứ từ các vùng nguyên liệu như Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đắk Lắk) được niêm yết ở mức 9.500 đồng/50gr.

Như vậy, để mua 1kg ớt hiểm tại đây, người tiêu dùng phải chi ra khoảng 190.000 đồng. Mặc dù mức giá này cao hơn so với chợ truyền thống nhưng bù lại hàng hóa tại đây được đóng gói sẵn, có thông tin truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Cùng với ớt, mặt hàng cà chua cũng ghi nhận mức giảm nhẹ nhưng vẫn còn ở mức cao. Tại chợ Tân Định, cà chua hiện có giá khoảng 50.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng so với mức giá 60.000 đồng trước đó.