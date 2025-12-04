Giá ớt, hành lá vẫn tăng cao bất thường

Trong khi các loại rau phổ thông bắt đầu hạ nhiệt thì các loại rau gia vị như: ớt, hành lá, lá é,… vẫn ở mức cao ngất ngưởng. Trong một hội nhóm trên mạng xã hội, có chủ quán than: "bán suất cơm bình dân 35.000 đồng nhưng khách ăn xong cầm thêm nắm ớt trên bàn mang về" nhận được nhiều bình luận đồng cảm giữa bối cảnh ớt đắt đỏ như hiện nay.

Ông T.Q.T, chủ 4 quán lẩu gà lá é và lẩu gà ớt hiểm tại TPHCM, cũng than trời khi giá rau vẫn còn mắc hơn thịt gà.

Các nguyên liệu chính cho món ăn như: ớt xanh, ớt đỏ, hành lá, lá é đều tăng 2-4 lần, thậm chí còn không có hàng.

Theo những người kinh doanh ăn uống, vì công thức nấu ăn tạo nên hương vị riêng của quán là cố định không thể cắt bớt nguyên liệu khi giá cao và quán cũng chưa thể tăng giá.

Giải pháp là quán sẽ giảm số suất bán trong ngày, xuống còn khoảng 70% so với ngày thường, đồng thời tư vấn khách hàng chọn những món ăn khác có nguyên liệu dồi dào hơn để thay thế.

Ớt mắc hiếm có, cao gấp mấy ngày thường

Ông Nguyễn Thanh Hiền, chủ thương hiệu tương ớt Chilica, xác nhận do ớt tươi quá đắt nên khách hàng mua tương ớt mạnh hơn.

Cũng theo ông Hiền, nhà máy đã mua ớt tươi ở giai đoạn chính vụ (trước và sau Tết Nguyên Đán) với giá khoảng 30.000 – 40.000 đồng/kg và dùng cho cả năm nên không bị ảnh hưởng chi phí do đợt tăng giá nguyên liệu này.

Thông tin từ chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM) cho biết giá ớt hiểm đỏ sỉ ở chợ ở mức 135.000 đồng/kg, tăng 60.000 đồng/kg so với ngày cuối tháng 11-2025 do hút hàng.



Hành lá ở chợ tiếp tục duy trì ở mức cao, giá sỉ lên đến 60.000 đồng/kg nên giá chợ lẻ phải cao hơn từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Nhiều loại rau củ giảm giá Ngày 3-12, lượng rau về chợ đầu mối Thủ Đức lên đến 1.716 tấn, nhiều hơn bình quân khoảng 100 tấn. Do đó, nhiều mặt hàng đã giảm giá mạnh như: bí đao 25.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; cải ngọt 12.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; khổ qua 20.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; ngò rí 50.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg,…





