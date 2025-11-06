VIDEO
VIDEO: Giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 và những điểm nhấn nhân văn

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) – Báo Sài Gòn Giải Phóng chính thức khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025, từ ngày 6-11. Lễ trao giải dự kiến vào tháng 12-2025

Lý giải việc Xuân Son không có trong đề cử Quả bóng vàng 2025

Thể thao 06/11/2025
Đề cử Quả bóng vàng 2025: Sự trỗi dậy của làn sóng trẻ

Thể thao 08/08/2025

VIDEO: Tiến Linh, Thùy Trang và Xuân Son được vinh danh trong Quả bóng vàng Việt Nam 2024

Thời sự 27/02/2025
Toàn cảnh Quả bóng vàng 2024, Thuỳ Trang thể hiện tình yêu với mẹ

Thể thao 27/02/2025
    Thông báo