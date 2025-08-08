Đề cử Quả bóng vàng 2025: Sự trỗi dậy của làn sóng trẻ

Tối 7-8, tạp chí France Football (Pháp) công bố danh sách 30 cầu thủ được đề cử cho giải thưởng Quả bóng vàng 2025. Không có nhiều bất ngờ trong danh sách khi những cái tên chói sáng suốt thời gian qua như Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Mohamed Salah cùng góp mặt.



Lamine Yamal và Ousmane Dembele là hai ứng viên sáng giá nhất

Ở hạng mục nam, danh sách đề cử năm nay chứng kiến sự chuyển giao rõ nét khi các tên tuổi kỳ cựu như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, thậm chí cả Rodri đều không còn xuất hiện. Thay vào đó là thế hệ cầu thủ trẻ đang thi đấu nổi bật tại các giải hàng đầu châu Âu.

Lamine Yamal (Barcelona), 18 tuổi, là một trong những hiện tượng nổi bật nhất với màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2024 và Champions League. Bên cạnh đó là những cái tên đáng chú ý như Jude Bellingham, Vinicius Junior (Real Madrid), Florian Wirtz (Leverkusen), Cole Palmer (Chelsea) hay Pedri (Barcelona).

Danh hiệu vô địch Serie A giúp thầy trò HLV Conte và Scott Mc Tominay cùng được đề cử

Paris Saint-Germain là đội có nhiều cầu thủ được đề cử nhất với 9 đại diện, nhờ mùa giải thành công với cú ăn ba gồm Champions League, Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp. Các trụ cột như Dembélé, Vitinha, Hakimi, Donnarumma góp công lớn vào chiến tích này.

Bóng đá Anh đóng góp nhiều gương mặt như Declan Rice, Mohamed Salah, Scott McTominay, nhưng không có cá nhân nào vượt trội rõ rệt.

Vitinha là cái tên nổi lên sau mùa giải Champions League thành công của PSG

Toàn bộ 30 đề cử đều dành cho những cầu thủ đang chơi bóng tại các CLB châu Âu. Ngoài tiền đạo Viktor Gyokeres vừa chuyển đến Arsenal từ Sporting, 29 cầu thủ còn lại đều đá ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Ở hạng mục nữ, Arsenal trở thành tâm điểm khi lần đầu tiên sau 17 năm đăng quang tại Champions League nữ. Chiến thắng 1-0 trước Barcelona trong trận chung kết giúp hàng loạt trụ cột như Frida Maanum, Chloe Kelly, Steph Catley được đưa vào danh sách đề cử.

Chloe Kelly là ứng viên sáng giá bên cạnh Aitana Bonmatti, Hannah Hampton

Ngoài thành tích cấp CLB, nhiều cầu thủ Arsenal còn góp công lớn trong chiến tích giúp tuyển nữ Anh vô địch Euro 2025, vượt qua nhà vô địch World Cup Tây Ban Nha với tỉ số 2-1 ở chung kết. Đây là lợi thế lớn giúp các đại diện từ Arsenal trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng nữ năm nay.

Trong khi đó, dù có 6 cầu thủ được đề cử, Barcelona nữ lại trải qua mùa giải đáng quên khi trắng tay ở cả Champions League lẫn EURO. Đương kim chủ nhân Quả bóng vàng Aitana Bonmatí không còn là ứng viên sáng giá như hai năm trước, khi thành tích cá nhân và tập thể đều không nổi trội.

Quả bóng vàng nữ là cuộc cạnh tranh của hai làng bóng Anh và Tây Ban Nha

Năm 2025 chứng kiến sự thay đổi lớn trong cục diện bóng đá thế giới, khi các gương mặt mới dần thay thế thế hệ cũ, và các nền bóng đá như Anh, Pháp cho thấy sự vượt trội ở cả hai hạng mục nam – nữ.

Giải thưởng "Quả bóng vàng" được tạp chí France Football trao từ năm 1956, là sự kiện tôn vinh thành tích cá nhân danh giá nhất làng bóng đá. 100 nhà báo tới từ 100 quốc gia đứng đầu FIFA sẽ chọn ra 10 cầu thủ giỏi nhất từ đề cử này, cho điểm lần lượt từ cao đến thấp và cầu thủ đạt tổng điểm bình chọn cao nhất sẽ giành Quả bóng vàng.

Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 22-9-2025 tại nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp.

30 đề cử Quả bóng vàng nam: Jude Bellingham, Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Viktor Gyokeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Scott McTominay, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Joao Neves, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Virgil van Dijk, Vinicius Jr, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha, Lamine Yamal.

Ứng viên Đội bóng hay nhất của năm: Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool, Paris St-Germain

Giải thưởng Johan Cruyff (nam HLV xuất sắc nhất): Antonio Conte (Napoli), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Arne Slot (Liverpool)

Giải thưởng Lev Yashin (thủ môn nam xuất sắc): Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentina), Alisson Becker (Liverpool, Brazil), Yassine Bounou (Al-Hilal, Morocco), Lucas Chevalier (Lille, France), Thibaut Courtois (Real Madrid, Bỉ), Gianluigi Donnarumma (PSG, Ý), Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenia), David Raya (Arsenal, Tây Ban Nha), Matz Sels (Nottingham Forest, Bỉ), Yann Sommer (Inter Milan, Thụy Sĩ)

Giải thưởng Raymond Kopa (cầu thủ trẻ nam xuất sắc): Pau Cubarsi (Barcelona, Tây Ban Nha), Ayyoub Bouaddi (Lille, Pháp), Desire Doue (PSG, Pháp), Estevao (Chelsea, Brazil), Dean Huijsen (Real Madrid,Tây Ban Nha), Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Anh), Rodrigo Mora (Porto, Bồ Đào Nha), Joao Neves (PSG, Bồ Đào Nha), Lamine Yamal (Barcelona, Tây Ban Nha), Kenan Yildiz (Juventus, Thổ Nhĩ Kỳ)