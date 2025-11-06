Lý giải việc Xuân Son không có trong đề cử Quả bóng vàng 2025

Buổi họp báo công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 đã diễn ra sáng 6-11 tại tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng. Giải thưởng năm nay gồm 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải cống hiến; Cầu thủ được khán giả yêu thích nhất.

Danh sách đề cử hạng mục giải thưởng cao quý nhất - Quả bóng vàng nam gồm 23 cái tên với nhiều cầu thủ trẻ xuất hiện: Trương Tiến Anh, Bùi Tiến Dũng, Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel), Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Filip, Vũ Văn Thanh, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm (CLB Ninh Bình), Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Tiến Linh (CLB Becamex TP HCM/CLB Công an TP HCM), Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thanh Nhàn (CLB PVF-CAND), Nguyễn Đình Triệu (CLB Hải Phòng) Triệu Việt Hưng (CLB Hải Phòng), Trần Nguyên Mạnh, Lâm Ti Phông, Nguyễn Văn Vĩ (CLB Nam Định).

Quả bóng vàng Việt Nam bước sang mùa thứ 30

Trong đó, Nguyễn Xuân Son không có tên và BTC đã có những chia sẻ: "Chúng tôi cũng hiểu là Xuân Son trong trận chung kết (ASEAN Cup 2024 hồi tháng 1-2025) đã bị chấn thương ngay hiệp 1 và 2025 không tham dự giải đấu nào. Chúng ta hiểu Xuân Son có công lớn nhưng không thi đấu giải nào trong năm, việc đưa vào đề cử ở các danh hiệu thì hơi miễn cưỡng.

Son cũng đã được gọi lên tuyển và có thể ra sân ở trận Lào nhưng như vậy thì rất là khó. Trong năm 2026, anh ấy nếu thi đấu tốt chắc chắc sẽ có tên trong danh sách đề cử của QBV Việt Nam" - ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, Đại diện VFF, đơn vị đồng hành về chuyên môn của giải, thay mặt BTC Quả bóng vàng Việt Nam lý giải.

Ông Trần Anh Tú thay mặt BTC chia sẻ

Trong tháng 11 này, ban tổ chức sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng cử viên đến đại biểu là các chuyên gia bóng đá, HLV các đội tuyển, HLV, đội trưởng các CLB thi đấu tại V-League, các CLB bóng đá nữ, các CLB futsal, đồng nghiệp đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước.

Lễ trao giải Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12-2025 tại TP HCM.

Giải thưởng QBV Việt Nam năm 2025 - với mong muốn tăng mức độ lan tỏa đến đông đảo người hâm mộ - sẽ có thêm giải "Cầu thủ được khán giả yêu thích nhất" và được bình chọn thông qua hình thức khảo sát trực tuyến trên ứng dụng MoMo. Thời gian bình chọn từ ngày 9 đến 22-12-2025 (cùng thời điểm diễn ra SEA Games 33 tại Thái Lan). Cùng với bình chọn "Cầu thủ được khán giả yêu thích nhất", Ban Tổ chức sẽ kết hợp tổ chức "mini game" với 30 phần quà dành cho người hâm mộ có kết quả dự đoán đúng nhất. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.



