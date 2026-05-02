VIDEO: Hấp dẫn “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau

Nhằm chào mừng lễ 30-4 và 1-5, tại chùa Soryaram (chùa Cái Giá Giữa) ở xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau vừa diễn ra cuộc đua vỏ lãi mini.

Các cô gái Khmer trong trang phục truyền thống trước giờ diễn ra cuộc đua vỏ lãi mini

Sự kiện này quy tụ 24 đội đua trong tỉnh, thu hút hàng trăm người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ. Những màn tăng tốc kịch tính trên đường đua đã tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện này là lần đầu tiên người dân và du khách được trải nghiệm mô hình "vòng quay bánh xèo" vô cùng độc đáo, hấp dẫn.

Theo đó, hệ thống bán tự động này có thể đổ cùng lúc 10 chiếc bánh xèo trên một giàn bếp xoay tròn. Mặc dù không sử dụng dầu mỡ nhưng bánh xèo vẫn vàng, giòn, thơm ngon.

Tại khu trải nghiệm, du khách được hướng dẫn cách pha bột đúng chuẩn, kỹ thuật đổ bánh và trực tiếp thực hành trên giàn bếp xoay.

Đội đua tranh tài sôi nổi

Sau khi hoàn thành, mỗi người được thưởng thức miễn phí chính chiếc bánh xèo do mình tự tay chế biến.

Theo những nghệ nhân sáng chế, xuất phát từ nhu cầu thực tế nên họ đã nghiên cứu và chế tạo hệ thống đổ bánh xèo bán tự động nhằm giảm bớt sự vất vả.

Dù trời nắng khá gay gắt nhưng nhiều người dân và du khách vẫn xem các vận động viên tranh tài

Nghệ nhân Trần Nhật Trường hướng dẫn trụ trì Chùa Soryaram đổ vòng xoay bánh xèo.

Gàn bếp được hàn nối thành vòng tròn, đặt bình gas ở vị trí trung tâm và dẫn nhiệt đến từng chảo. Toàn bộ hệ thống được gắn trên trục xoay cố định, giúp người thợ chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể thao tác liên tục bằng cách xoay vòng để đưa từng chảo đến vị trí thuận lợi.

Người dân và du khách thích thú tham quan và tự tay đổ vòng quay bánh xèo

Thiết kế này không chỉ giúp tiết kiệm sức lao động, tăng năng suất mà còn tạo trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Nhiều bạn trẻ, du khách lần đầu trực tiếp đổ bánh xèo tỏ ra hào hứng khi tự tay tạo nên thành phẩm, thay vì chỉ thưởng thức món ăn quen thuộc tại quán hoặc do người thân chế biến.

Sau khi bánh xèo đã chín, người dân và du khách tự tay thưởng thức.

Hoạt động nhằm trải nghiệm góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa ẩm thực dân gian Nam Bộ, tạo thêm dấu ấn độc đáo cho cuộc đua vỏ lãi mini năm nay.