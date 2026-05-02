VIDEO
Bản tin NLĐ
Video
image

VIDEO: Hấp dẫn “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau

Tin - ảnh - video: Phúc Nguyên -

(NLĐO) – Mặc dù không sử dụng dầu mỡ nhưng những chiếc bánh xèo được đổ tại một sự kiện ở Cà Mau vẫn vàng, giòn, thơm ngon.

Du lịch xanh 26/04/2026
Thời sự 01/05/2026
Du lịch xanh 07/04/2026
Ẩm thực 28/06/2025

Nhằm chào mừng lễ 30-4 và 1-5, tại chùa Soryaram (chùa Cái Giá Giữa) ở xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau vừa diễn ra cuộc đua vỏ lãi mini.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 1.

Các cô gái Khmer trong trang phục truyền thống trước giờ diễn ra cuộc đua vỏ lãi mini

Sự kiện này quy tụ 24 đội đua trong tỉnh, thu hút hàng trăm người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ. Những màn tăng tốc kịch tính trên đường đua đã tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện này là lần đầu tiên người dân và du khách được trải nghiệm mô hình "vòng quay bánh xèo" vô cùng độc đáo, hấp dẫn.

Theo đó, hệ thống bán tự động này có thể đổ cùng lúc 10 chiếc bánh xèo trên một giàn bếp xoay tròn. Mặc dù không sử dụng dầu mỡ nhưng bánh xèo vẫn vàng, giòn, thơm ngon.

Tại khu trải nghiệm, du khách được hướng dẫn cách pha bột đúng chuẩn, kỹ thuật đổ bánh và trực tiếp thực hành trên giàn bếp xoay.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 2.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 3.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 4.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 5.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 6.

Đội đua tranh tài sôi nổi

Sau khi hoàn thành, mỗi người được thưởng thức miễn phí chính chiếc bánh xèo do mình tự tay chế biến.

Theo những nghệ nhân sáng chế, xuất phát từ nhu cầu thực tế nên họ đã nghiên cứu và chế tạo hệ thống đổ bánh xèo bán tự động nhằm giảm bớt sự vất vả.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 7.

Dù trời nắng khá gay gắt nhưng nhiều người dân và du khách vẫn xem các vận động viên tranh tài

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 8.

Nghệ nhân Trần Nhật Trường hướng dẫn trụ trì Chùa Soryaram đổ vòng xoay bánh xèo.

Gàn bếp được hàn nối thành vòng tròn, đặt bình gas ở vị trí trung tâm và dẫn nhiệt đến từng chảo. Toàn bộ hệ thống được gắn trên trục xoay cố định, giúp người thợ chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể thao tác liên tục bằng cách xoay vòng để đưa từng chảo đến vị trí thuận lợi.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 9.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 10.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 11.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 12.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 13.

Người dân và du khách thích thú tham quan và tự tay đổ vòng quay bánh xèo

Thiết kế này không chỉ giúp tiết kiệm sức lao động, tăng năng suất mà còn tạo trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Nhiều bạn trẻ, du khách lần đầu trực tiếp đổ bánh xèo tỏ ra hào hứng khi tự tay tạo nên thành phẩm, thay vì chỉ thưởng thức món ăn quen thuộc tại quán hoặc do người thân chế biến.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 14.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 15.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 16.

VIDEO: Hấp dấp “vòng quay bánh xèo” không dùng dầu mỡ ở Cà Mau - Ảnh 17.

Sau khi bánh xèo đã chín, người dân và du khách tự tay thưởng thức.

Hoạt động nhằm trải nghiệm góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa ẩm thực dân gian Nam Bộ, tạo thêm dấu ấn độc đáo cho cuộc đua vỏ lãi mini năm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo