“Nóng hầm hập” tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ ngay trong ngày đầu khai mạc, 26-4

CA LINH

(NLĐO)- TP Cần Thơ khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, quy tụ hơn 300 gian hàng và hàng trăm nghệ nhân, mang đến không gian ẩm thực – văn hóa đặc sắc.

Tối 26-4, tại Quảng trường phường Bình Thuỷ, UBND TP Cần Thơ khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026 với chủ đề "Hương vị đất trời".

13 năm và sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai mạc

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên được UBND TP Cần Thơ duy trì tổ chức đến nay đã 13 mùa. Sự kiện này đã trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực của du khách gần xa. Qua đó, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và bánh dân gian Nam Bộ nói riêng.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết bánh dân gian Nam Bộ không chỉ là nét đặc trưng trong đời sống ẩm thực, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch tại thành phố.

Với ý nghĩa đó, khi đến với lễ hội năm nay, ngoài việc thưởng thức các loại bánh, du khách còn được trực tiếp tham gia làm bánh, trải nghiệm quy trình chế biến truyền thống. Điều này tạo nên tính tương tác cao, giúp du lịch không chỉ dừng lại ở tham quan mà còn trở thành hành trình trải nghiệm văn hóa.

13 năm và sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự sự kiện

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII diễn ra từ ngày 26-4 đến ngày 1-5, có trên 300 gian hàng, quy tụ nhiều nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Với nhiều hoạt động hấp dẫn, đa dạng như: trình diễn, hướng dẫn cách làm bánh dân gian, tái hiện nghề làm bánh truyền thống, chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang, hội thi bánh dân gian… hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi đến Cần Thơ.

13 năm và sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ - Ảnh 3.

13 năm và sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ - Ảnh 4.

13 năm và sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ - Ảnh 5.

Chương trình khai mạc với nhiều tiết mục đặc sắc

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ tại Cần Thơ không chỉ lưu giữ hồn quê trong từng chiếc bánh, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại và đưa bản sắc miền Tây vươn xa trong lòng du khách.

13 năm và sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ - Ảnh 6.

13 năm và sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ - Ảnh 7.

13 năm và sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ - Ảnh 8.

13 năm và sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ - Ảnh 9.

Đông đảo du khách tham quan các gian hàng bánh sau lễ khai mạc

"Ngoài ra, lễ hội còn tạo không gian gắn kết giữa các nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng" – bà Điệp nhấn mạnh.

Sau đêm khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã đến các gian hàng thưởng thức hàng trăm loại bánh dân gian được trưng bày, giới thiệu.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi làm đại sứ lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi làm đại sứ lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi vinh dự được chọn làm đại sứ của Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 8 với chủ đề "Hương sắc phương Nam" diễn ra từ ngày 12 đến 16-4 tại Cần Thơ.

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ mang về doanh thu 250 tỉ đồng

(NLĐO) - Nhiều loại bán trước đây tưởng như thất truyền nhưng đã xuất hiện lại ở Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

CLIP: Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ đông nghẹt thực khách

(NLĐO) - Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ đang diễn ra tại TP Cần Thơ, thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan và thưởng thức bánh.

