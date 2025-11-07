VIDEO
VIDEO: Hiện trường nguy cơ sạt lở, Vũng Tàu di dời 81 người trong đêm

Ngọc Giang -

(NLĐO)- Cận cảnh khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm ở phường Vũng Tàu, TP HCM - nơi 81 người dân được di dời khẩn cấp trong đêm để đảm bảo an toàn.

Ngay trong đêm, Vũng Tàu di dời 81 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Xã hội 06/11/2025
CLIP: Sạt lở bờ kè biển Vũng Tàu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Bạn đọc 30/10/2025
Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm

Bạn đọc 07/11/2025
    Thông báo