Ngay trong đêm, Vũng Tàu di dời 81 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Tối 6-11, UBND phường Vũng Tàu phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức di dời khẩn cấp 81 người dân sinh sống tại 19 căn nhà trong hẻm 634/8 Trần Phú, khu vực được xác định có nguy cơ sạt lở cao nếu mưa lớn kéo dài.

Hình ảnh lực lượng chức năng ghi nhận hiện tượng sạt lở xảy ra vào ngày 29-10

Đây là những hộ dân sinh sống dưới chân sườn núi, nơi từng xảy ra sạt lở đất từ năm 2022. Báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu cho biết khu vực này nằm trên sườn dốc dài khoảng 50 m, độ chênh cao khoảng 20 m, nền đất yếu, nhiều căn nhà xây dựng không có chân kè, đã xuất hiện tình trạng sạt lở hở móng. Nếu mưa lớn tiếp tục, nguy cơ đất đá trượt xuống đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Trước đó, ngày 30-10, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu đã nhận phản ánh của người dân về việc sạt lở lan rộng tại hẻm này. Sau khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng kiến nghị UBND phường triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm

Theo đó, phường đã huy động lực lượng công an, dân quân, tổ dân phố,… tổ chức vận động và hỗ trợ di dời dân ngay trong đêm 6-11. Các hộ dân được bố trí tạm thời tại một số cơ sở công cộng lân cận. Lực lượng chức năng cũng đã dựng rào chắn, treo biển cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu người dân không trở lại khu vực cho đến khi có đánh giá an toàn mới.