Xã hội

Ngay trong đêm, Vũng Tàu di dời 81 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) – Trước nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng người dân, tối 6-11, phường Vũng Tàu (TP HCM) đã khẩn cấp di dời 81 người tại 19 căn nhà ven núi đến nơi an toàn.

Tối 6-11, UBND phường Vũng Tàu phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức di dời khẩn cấp 81 người dân sinh sống tại 19 căn nhà trong hẻm 634/8 Trần Phú, khu vực được xác định có nguy cơ sạt lở cao nếu mưa lớn kéo dài.

Ngay trong đêm, Vũng Tàu di dời 81 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở - Ảnh 1.

Hình ảnh lực lượng chức năng ghi nhận hiện tượng sạt lở xảy ra vào ngày 29-10

Đây là những hộ dân sinh sống dưới chân sườn núi, nơi từng xảy ra sạt lở đất từ năm 2022. Báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu cho biết khu vực này nằm trên sườn dốc dài khoảng 50 m, độ chênh cao khoảng 20 m, nền đất yếu, nhiều căn nhà xây dựng không có chân kè, đã xuất hiện tình trạng sạt lở hở móng. Nếu mưa lớn tiếp tục, nguy cơ đất đá trượt xuống đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Trước đó, ngày 30-10, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu đã nhận phản ánh của người dân về việc sạt lở lan rộng tại hẻm này. Sau khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng kiến nghị UBND phường triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngay trong đêm, Vũng Tàu di dời 81 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm

Theo đó, phường đã huy động lực lượng công an, dân quân, tổ dân phố,… tổ chức vận động và hỗ trợ di dời dân ngay trong đêm 6-11. Các hộ dân được bố trí tạm thời tại một số cơ sở công cộng lân cận. Lực lượng chức năng cũng đã dựng rào chắn, treo biển cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu người dân không trở lại khu vực cho đến khi có đánh giá an toàn mới.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra khu vực sạt lở và sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Ngay trong đêm, Vũng Tàu di dời 81 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở - Ảnh 3.

Vận động người dân đi ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Ngay trong đêm, Vũng Tàu di dời 81 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở - Ảnh 4.

Những khu vực có nguy cơ sạt lở đã được lực lượng chức năng dăng dây cảnh báo người dân

Tin liên quan

Sở Xây dựng thông tin tiến độ dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

Sở Xây dựng thông tin tiến độ dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

(NLĐO)- Những ngày qua, người dân bán đảo Thanh Đa oằn mình chống triều cường dâng cao, trong khi đó dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa vẫn chưa hoàn thành

Bão số 13 Kalmaegi: Khánh Hòa di dời người dân vùng sạt lở, cho học sinh nghỉ học

(NLĐO)- Ông Nguyễn Khắc Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, thị sát thực tế công tác phòng chống bão số 13 Kalmaegi

Gia Lai: Sạt lở đất làm sập nhà, 11 người dân được di dời khẩn cấp

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại tỉnh Gia Lai đã gây sạt lở đất, làm sập tường 1 nhà dân ở phường Bồng Sơn.

di dời người dân sạt lở nguy cơ sạt lở TP HCM Núi Lớn Vũng Tàu 81 người
