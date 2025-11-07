HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau khi khẩn cấp di dời, lực lượng chức năng phường Vũng Tàu tiếp tục khảo sát tại khu vực có nguy cơ sạt lở khiến 19 căn nhà, 81 nhân khẩu bị ảnh hưởng

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm - Ảnh 1.

Sáng 7-11, lãnh đạo phường Vũng Tàu cùng đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị và các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp đến hẻm 634/8 Trần Phú kiểm tra hiện trạng khu vực 19 căn nhà có nguy cơ bị sạt lở.

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm - Ảnh 2.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 3 vị trí bị khoét sâu vào trong các căn nhà dân, để lộ móng và đất. Đây là các điểm cách xa nhau, tuy nhiên lại tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cả khu vực nếu xảy ra mưa lớn liên tục.

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, dựng hàng rào tạm để ngăn người dân quay lại. Các thành viên đoàn khảo sát dùng thước đo, chụp ảnh, ghi nhận vị trí sạt lở cũ và mới.

VIDEO: Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm - Ảnh 4.

May mắn đêm qua khu vực Vũng Tàu không có mưa, sáng nay một số người dân đã quay về nhà để lấy thêm đồ đạc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn giăng dây, chưa cho người dân quay lại nhà vì nguy cơ sạt lở cho dù không có mưa.

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm - Ảnh 5.

Ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu, cho biết khu vực này từng được cảnh báo từ năm 2022, nhưng thời gian gần đây xuất hiện thêm vị trí sạt lở. Nhận được tin báo từ người dân, đơn vị đã xin ý kiến Ủy ban và di dời 19 hộ dân, 81 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm - Ảnh 6.

Cũng theo ông Hùng, phòng sẽ tham mưu Ủy ban và đề xuất mời các đơn vị chuyên môn khảo sát thêm để đánh giá toàn diện mức độ an toàn của cả khu vực này, sau đó mới kiến nghị để người dân tiếp tục quay lại hoặc sẽ có phương án khác để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm - Ảnh 7.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường cũng ghi nhận thực trạng và cho biết phường sẽ có phương án để người dân ổn định cuộc sống tạm thời cho đến khi có kết luận đánh giá độ an toàn. Đồng thời, phường kiến nghị các cơ quan chuyên môn của TP HCM sớm khảo sát địa chất trong khu vực.

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm - Ảnh 8.

Trước đó, trong đêm 6-11, lực lượng công an, dân quân, tổ dân phố… đã được huy động để hỗ trợ di dời người dân, đồng thời vận động các hộ dân tạm rời khỏi khu vực nguy hiểm. Các hộ được bố trí tạm thời tại một số cơ sở công cộng lân cận.

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm - Ảnh 9.

Một số biển cảnh báo được cắm cách đây từ nhiều năm, theo đó có 2 hộ dân đã phải di dời ra khỏi các căn nhà có nguy cơ sạt lở, nhiều hộ dân khác không có nơi cư trú nên vẫn phải ở lại đến đêm qua buộc phải di dời chờ cơ quan chức năng đánh giá lại độ an toàn.

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm - Ảnh 10.

Người dân sống trong những căn nhà phía sau biển cảnh báo của UBND phường Thắng Nhì (nay là phường Vũng Tàu) đã di dời chỗ ở từ trước đó do nhận thấy các nguy cơ sạt lở.

Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người ở Vũng Tàu phải di dời trong đêm - Ảnh 11.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Nguyễn Tấn Bản đến thăm hỏi một số người dân hiện đã di dời ra trụ sở công cộng từ đêm qua.

