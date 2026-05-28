VIDEO: Khoảnh khắc sàn cầu đổ sụp, ô tô rơi xuống sông chảy xiết tại Trung Quốc

Theo video do một người dân tại hiện trường ghi lại và được đài ABC7 đăng tải, vụ tai nạn xảy ra tại TP Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc.

Nguồn tin này cho biết may mắn không có thương vong về người do toàn bộ người trên xe đã kịp thời sơ tán trước đó.

Sự cố sập cầu tại Hồ Bắc là hệ quả từ đợt mưa lớn cực đoan kéo dài từ giữa tháng 5-2026, gây ngập lụt nghiêm trọng và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Bên cạnh bão lũ ở khu vực Đông Trung bộ và các tỉnh phía Nam, Trung Quốc còn chịu thêm tổn thất lớn về người và tài sản do một trận động đất mạnh 5,2 độ xảy ra tại TP Liễu Châu thuộc khu tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày 26-5 cho biết Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã khẩn cấp cấp bổ sung 160 triệu nhân dân tệ để cứu trợ cho 5 vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Quyết định này nâng tổng ngân sách hỗ trợ khẩn cấp của chính quyền trung ương lên mức 280 triệu nhân dân tệ.

Thông báo từ Bộ Tài chính Trung Quốc nêu rõ cơ cấu phân bổ nguồn kinh phí mới sẽ dành 110 triệu nhân dân tệ để chuyển thẳng đến các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Quý Châu và TP Trùng Khánh nhằm phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, rà soát xử lý các vị trí nguy hiểm và di dời người dân đến nơi an toàn.

Trong khi đó, 50 triệu nhân dân tệ còn lại được phân bổ cho tỉnh Quảng Tây để khắc phục hậu quả động đất, sửa chữa nhà cửa và trợ cấp đời sống cho các hộ gia đình phải sơ tán.

Đại diện Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết cơ quan chức năng sẽ bám sát diễn biến thiên tai trên thực địa, đồng thời đảm bảo nguồn ngân sách được giải ngân kịp thời và đầy đủ khi toàn quốc bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão.