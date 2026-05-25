Quốc tế

Mưa lũ kinh hoàng trên diện rộng ở Trung Quốc

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Hàng chục người đã thiệt mạng và mất tích do mưa lũ ở Trung Quốc trong tuần qua.

Tân Hoa Xã hôm 24-5 đưa tin trận lũ lụt ở TP Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 17 người mất tích tính đến 14 giờ 30 phút cùng ngày (giờ địa phương).

Quận Vĩnh Xuyên của Trùng Khánh đã hứng chịu những trận mưa lớn đột ngột từ tối 23-5 đến rạng sáng 24-5.

Công tác cứu hộ đang được triển khai.

Mưa lũ ở Quý Châu. Ảnh: AP

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết trên tài khoản WeChat của mình hôm 25-5 rằng cơ quan hoạch định chính sách nhà nước của Trung Quốc đã phân bổ 20 triệu nhân dân tệ (2,94 triệu USD) từ ngân sách trung ương cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng tại Trùng Khánh.

Mưa lớn kéo dài ở miền Nam và Trung Trung Quốc đã dẫn đến cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Từ ngày 19-5, dải mưa di chuyển chậm này - trải dài 1.000 km - hướng về phía Đông qua nhiều khu vực của Trung Quốc.

Mưa lớn và lũ lụt đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: The Guardian

Do tốc độ gió thấp đi kèm, lượng mưa hằng ngày và hằng giờ được ghi nhận ở mức cao, với mức cao nhất là 75 mm ở Hồ Nam, 85 mm ở An Huy và 95 mm trên đảo Hải Nam.

Mười hai người đã thiệt mạng do lũ lụt và hàng chục ngàn người được sơ tán. Mưa lũ cũng làm giao thông bị gián đoạn, mất điện, đóng cửa trường học và doanh nghiệp.

Trong đó, kênh truyền hình nhà nước CCTV đưa tin 5 người đã thiệt mạng và 11 người mất tích tại huyện Shimen, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc sau trận mưa lớn. Huyện Shimen ghi nhận lượng mưa tích lũy là 339 mm trong vòng 24 giờ. 

Tại tỉnh Hồ Bắc lân cận, một số đường phố biến thành sông và lực lượng cứu hộ phải sử dụng thuyền bơm hơi để giúp đỡ những người bị mắc kẹt. Ba người đã thiệt mạng và 4 người khác mất tích ở địa phương này.

Ngoài ra, Tân Hoa Xã đưa tin 10 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe bán tải rơi khỏi cầu ở khu vực phía Nam Quảng Tây.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Hồ Bắc. Ảnh: The Guardian

